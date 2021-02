I USA og Canada tager folk vilde midler i brug for at snyde sig til en tidlig covid-19-vaccine.

I Florida mødte to 'gamle damer' således op i en drive-through for at få deres 'andet skud' af den efterstræbte Pfizer-vaccine, da personalet i klinikken fattede mistanke.

De 'gamle damer', der allerede havde modtaget den første del af vaccinen, virkede således forbavsende unge. Fødselsdatoer på diverse id-dokumenter var modstridende. Og efter politiet ankom, kom sandheden frem i lyset.

De to 'gamle damer' var i virkeligheden kvinder på henholdsvis 34 og 44 år, men for at komme først i køen havde de lånt bedstemors gevandter.

Gravide kvinder i kø for at få Covid-vaccine i Pennsylvania, USA. Foto: HANNAH BEIER - Reuters Vis mere Gravide kvinder i kø for at få Covid-vaccine i Pennsylvania, USA. Foto: HANNAH BEIER - Reuters

»Det er en pinlig fejl, og vi har nu strammet sikkerhedsreglerne,« lyder det i en pressemeddelelse fra Center for Disease Control and Prevention, CDC, i Florida.

I USA har næsten 500.000 indbyggere mistet livet på grund af covid-19. Til dato er der blevet givet 57 millioner doser i USA.

I de fleste stater er lærere, sundhedspersonale, plejehjemsbeboere og alle over 85 blevet vaccineret imod den dødbringende virus.

Nu tilbyder de fleste stater vaccinen til alle over 65. Men det er altså ikke alle, der kan vente.

Mangemillionærparret Rodney (55) og Ekaterina Baker (32) snød sig til vaccine - via privatfly. Foto: twitter Vis mere Mangemillionærparret Rodney (55) og Ekaterina Baker (32) snød sig til vaccine - via privatfly. Foto: twitter

Således tog rigmandsparret Rodney og Ekaterina Baker oprindeligt deres privatfly fra Vancouver i Canada til feriestedet Beaver Creek.

Her oplyste ægteparret falske identiteter til myndighederne og fortalte, at de var ansat som rengøringspersonale på et lokalt turisthotel.

Mangemillionærparret Rodney og Ekaterina Baker på henholdsvis 55 og 32 modtog efterfølgende to ufortjente skud af den effektive Moderna-vaccine. Og først i den lokale lufthavn, hvor de havde sat sig tilrette i privatflyet, blev de snuppet og siden sigtet for svindel.

En repræsentant for sundhedsmyndighederne i Florida indrømmer til avisen Miami Herald, at man ikke helt har overblik over, hvor mange der snyder systemet. Han nævner dog flere mænd og kvinder, der er blevet afsløret, når de har forsøgt at bruge deres egne forældres navne og fødselsdatoer for at springe køen over.

Mange spørger, hvorfor Courtney Love har fået Covid-vaccine som blot 56-årig. Foto: VALERIE MACON - AFP Vis mere Mange spørger, hvorfor Courtney Love har fået Covid-vaccine som blot 56-årig. Foto: VALERIE MACON - AFP

I de amerikanske medier går der rygter om rige amerikanere, der køber sig til en plads forrest i vaccinekøen.

Og der var således mange, der undrede sig, da den 56-årige amerikanske popstjerne og Kurt Cobain-enke Courtney Love via de sociale medier pralede med, at hun i London havde modtaget sin første covid-19-vaccine.

»De kan vist ikke passe,« skrev mange Twitter-brugere.

Og en dags tid senere lød forklaringen fra rockenkens agent, at Courtney Love 'har en underliggende sygdomstilstand', der berettiger hende til tidlig vaccination.

En sarkastisk Twitter-bruger skrev efterfølgende: 'Ja, den underliggende sygdomstilstand er naturligvis uhelbredelig narcissisme'.