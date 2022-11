Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sydkorea har fundet resterne af et nordkoreansk missil, der blev sendt op i sidste uge. Og de viste fundet frem for verdenspressen foran det sydkoreanske forsvarsministerium i Seoul.

Det var et antiluftvåbenmissil, der daterer sig tilbage til 1960erne. Det blev affyret som et led i en hel salve af missiler, der blev affyret i retning mod syd.

Ifølge det sydkoreanske forsvarsministerium så har en analyse af det tre meter lange vraggods, der blev samlet op fra vandet nær Koreas østlige havgrænse i søndags, vist at det er et af Nordkoreas SA-5 overflade til luft-missiler. Det skriver Associated Press i en tekst til den video, du ser herover.

Ifølge ministeriet blev tilsvarende missiler brugt af det russiske militær til angreb under dets invasion af Ukraine.

Resterne af et nordkoreansk missil. Foto: YONHAP NEWS AGENCY / Ritzau Scanpix Vis mere Resterne af et nordkoreansk missil. Foto: YONHAP NEWS AGENCY / Ritzau Scanpix

I en video, der er frigivet af Sydkoreas militær, ses hvad der ligner en raketmotor med ledninger, som stikker ud fra en afbrækket raketdel, som stadig har fire finner.

Missilet, som var et af mere end 20 missiler som Nordkorea affyrede sidste onsdag, fløj i retning af den sydkoreanske ø Ulleung, og landede nær dennes søgrænse. Missilet udløste luftsirener og tvang beboerne til at lade sig evakuere.

Sydkoreas forsvarsministerium siger, at det på det stærkeste fordømmer Nordkorea for at have affyret SA-5 missilet. Det ser det som en overtrædelse af aftalen fra 2018 om at reducere spændingerne mellem de to Koreaer.

Blandt de 23 missiler, som Nordkorea affyrede, var også et interkontinentalt ballistisk missil, som udløste evakueringsadvarsler i det nordlige Japan.

En talsmand for det sydkoreanske forsvarsministerium taler ved vraggodset af det nordkoreanske missil. Foto: YONHAP / POOL Vis mere En talsmand for det sydkoreanske forsvarsministerium taler ved vraggodset af det nordkoreanske missil. Foto: YONHAP / POOL

Det var et svar fra Nordkorea på en omfattende øvelse mellem Sydkorea og USA i luftrummet.

Ifølge nogle eksperter, så er det muligt at Nordkorea måtte bruge nogle af de gamle missiler i sidste uges massive opsendelser.

Affyringerne var en del af Nordkoreas våbentestning, som foregår med rekordfart i år.

Lederen Kim Jong-un forsøger tilsyneladende af bruge Ruslands krig i Ukraine som et påskud til at accelerere våbenkapløbet.