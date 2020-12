Hvad skal vi lave nytårsaften? Hvad kan vi? Hvad må vi?

De spørgsmål stiller mange danskere sig selv i disse dage op til årets sidste aften.

Måske kommer svarene senere i dag, tirsdag, når der har været møde i coronafølgegruppen i Folketinget.

Her har Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) indkaldt partiernes sundhedsordførere til en komsammen, hvor nytårsaften ifølge B.T.s oplysninger er et af punkterne på dagsorden.

Mødet har endnu ikke en officiel punktliste, men over for Ritzau har Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, allerede bedyret et ønske om at diskutere årets sidste dag, aften og nat.

»Nytårsaften er bare noget andet end juleaften, fordi det er venner og bekendte, som måske mødes op til ti personer. Folk indtager alkohol, og de bliver noget mere løsslupne,« siger Peder Hvelplund og understreger, at der er brug for klare retningslinjer, hvis ikke coronasmitten skal sprede sig yderligere.

Flere steder i Europa har de respektive folkevalgte allerede truffet beslutning om, hvad man må og ikke må nytårsaften.

Overblikket tager udgangspunkt i situationen, som den ser ud lige nu. Dette kan dog ændre sig de kommende dage.

Tyskland:

Tyskerne er underlagt lockdown frem til 10. januar 2021. Restauranter, cafeer og beværtninger er lukket, og al salg af fyrværkeri er blevet forbudt. Det samme er offentlige forsamlinger nytårsaften.

Meningen med fyrværkeriforbuddet er ifølge myndighederne at begrænse fyrværkeriskader, der kan belaste det i forvejen pressede sundhedsvæsen.

Igennem hele lockdown-perioden er det kun tilladt at være samlet fem personer over 14 år.

Storbritannien:

Nytårsaften synes at blive meget forskellig, alt efter hvor i Storbritannien man bor.

Områder – og hvilke restriktioner, der gælder i disse – er delt op fra 1-4.

I område 1 (Tier one) kan man hoppe ind i det nye år med en relativ stor portion frihed.

Både inde og ude må man være op til seks personer samlet, og barer, pubber og restauranter må åbne for bordservering indtil kl. 23.

Venner og familie må overnatte sammen op til seks personer – hvis disse også kommer fra område 1 – og hoteller i området er åbne for gæster.

Med fyrværkeriforbuddet i Tyskland bliver der ikke mange farvestrålende brag over Brandenburg Tor i Berlin nytårsaften.

I område 4 (Tier four), som er det mest restriktive område, er virkeligheden og friheden noget anderledes begrænset.

Her er det forbudt at socialisere – både indendørs eller udendørs i private haver – med nogen, der ikke er fra samme husholdning eller sociale boble, som i britisk forstand er to sammenbragte husholdninger på maks. 10. personer inkl. børn.

I område 1 må en person fra hver husstand maksimalt se en anden person fra en anden husstand. Dette skal dog foregå udendørs et offentligt sted.

Det er ikke tilladt at forlade område 4, og indbyggere fra område 4 må ikke overnatte andre steder end hos dem selv – heller ikke på et hotel.

I område 2 er restriktionerne lidt strammere end i område 1, imens de i område 3 er lidt lempeligere end i område 4.

Blandt andet må op til seks personer fra forskellige husholdninger fra område 3 mødes i en park, på stranden eller et andet offentligt sted.

Derudover kan de bestille take away fra restauranter og pubber.

Spanien:

Spanierne, som særligt i foråret var hårdt ramt af coronapandemien, må maks. være 10. personer inkl. børn samlet nytårsaften.

Samtidig er det frem til 6. januar 2021 kun tilladt at krydse landets regionale grænser, hvis man skal besøge venner eller familie.

De spanske regioner har i visse tilfælde deres egne regler og restriktioner, og udgangsforbuddet varierer fra kl. 22-24, alt efter hvilket område man befinder sig i.

Dog er nytårsaften udtaget, og her vil det være tilladt at opholde sig udendørs indtil kl. 01.30.

På de kanariske øer gælder udgangsforbuddet også, imens det endnu ikke er klarlagt, hvordan restriktionerne endeligt kommer til at se ud på de baleariske øer.

Som det ser ud nu, har udgangsforbuddet været gældende fra kl. 12-06 næste morgen, og på Mallorca, Menorca og Ibiza har det maks. været tilladt at samles seks personer. På den mindre ø Formentera har det været 10-20 personer.

Nytårsaften i København bliver sandsynligvis mere mennesketom end tidligere år.

Portugal:

Portugiserne går også en anderledes nytårsaften i møde. I hovedstaden Lissabon ser det indtil videre ikke ud til, at det er muligt at gå ud efter kl. 23, og mellem den 1.–3. januar 2021 er det forbudt at opholde sig offentlige områder efter kl. 13.

Sverige:

Svenskerne har over den seneste måned oplevet stor stigning i coronasmitten, og fra flere sygehuse landet over har der lydt nødråb og meldinger om tæt på makskapacitet.

De voksende smittetal har fået regeringen, som ellers har haft en meget lempelig corona-tilgang, til at sætte et forsamlingsloft på maks. otte personer nytårsaften.

Derudover er det vigtigt, at man undgår at rejse eller stimle sammen i butikker, har landets statsminister Stefan Löfven bedyret.

Norge:

Nordmændenes nytårsaften vil i år være begrænset af nationale anbefalinger, der siger, at man ikke skal invitere flere end fem gæster ind i sit hjem.

Dog bør ikke være sådan, »at man har fem nye gæster hver dag« har den norske statsminister Erna Solberg udtalt.