Tyrkiet truer med at afsløre alt om drab på journalist, mens Saudi-Arabiens allierede roser håndteringen.

Natten til lørdag dansk tid har Saudi-Arabien oplyst, at journalisten Jamal Khashoggi er død på landets konsulat i Tyrkiet.

Han døde angiveligt i ’et slagsmål’ med ansatte på konsulatet.

Landet har ellers i over to uger insisteret på, at journalistens besøg på konsulatet og hans forsvinden ikke havde noget med hinanden at gøre.

En demonstrant holder et billede af den savnede journalist Jamal Khashoggi. Demonstranterne efterlyser sanktioner fra USA mod Saudi-Arabien pga. journalistens forsvinden.

Efter nattens melding er fem embedsfolk fyret og 18 anholdt, oplyser Saudi-Arabiens kongefamilie.

I 2017 flyttede Khashoggi fra Saudi-Arabien til USA af frygt for at blive fængslet for sin kritik af kongedømmet.

Han besøgte konsulatet 2. oktober for at få udleveret papirer, der skulle bruges i forbindelse med sit forestående bryllup med tyrkiske Hatice Cengiz.

Lørdag er de forskellige verdensledere begyndt at reagere på Saudi-Arabiens indrømmelse. Her kan du få et overblik over, hvordan de forskellige aktører har reageret:

Konsultatet hvor Khashoggi forsvandt.

USA: Ingen sanktioner

Saudi-Arabiens anholdelser af 18 personer er ifølge USA's præsident, Donald Trump, et 'godt første skridt'.

Trump kalder hændelsen for ’uacceptabel', men siger samtidig, at det ikke får konsekvenser for USA's salg af våben til Saudi-Arabien.

»Vi vil fortsat følge den internationale efterforskning af denne tragiske hændelse og advokere for retfærdighed, der er rettidig, åben og i overensstemmelse med loven,« oplyser det Hvide Hus’ pressetalskvinde, Sarah Huckabee Sanders.

Demonstranter forklædt som den amerikanske præsident og den saudi-arabiske kronprins Mohammed bin Salman i protest over Khashoggis forsvinden. De kræver sanktioner fra USA mod Saudi-Arabien.

Tyrkiet: Vil afsløre detaljer om drabet

Alle detaljer, som den tyrkiske efterforskning af drabet er kommet frem til, vil blive præsenteret for offentligheden. Det siger en talsmand for det regerende AK-parti ifølge det tyrkiske nyhedsbureau Andolu.

Den tyrkiske regering skulle bl.a. være i besiddelse af lydoptagelser, der bekræfter, at den forsvundne journalist Jamal Khashoggi tidligere på måneden blev dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

Saudi-Arabiens øverste religiøse råd: Retfærdighed er sket fyldest

Protester foran den Saudi-arabiske ambassade i Jakarta efter Khashoggis forsvinden.

Kongens beslutning om at fyre fem og anholde 18 betyder, at der er 'opnået retfærdighed' som foreskrevet af islamisk lov, siger Saudi-Arabiens øverste religiøse råd i en erklæring.

Storbritannien: Overvejer sanktioner

Udenrigsministeren udtaler, at dette en forfærdelig handling, og at de ansvarlige må stå til ansvar.

Det største oppositionsparti, Labour, har krævet, at der sættes en stopper for våbenhandel med Saudi-Arabien som konsekvens af drabet på Jamal Khashoggi.

Hele den internationale presse var til stede, da det kom frem, at den saudi-arabiske journalist Jamal Khashoggi er blevet dræbt på konsultatet i Instanbul.

Egypten, Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater: Roser Saudi-Arabien

Ifølge Egypten har kongen i Saudi-Arabien handlet 'modigt' og 'beslutsomt' i sin håndtering af drabet. Også Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater har udtrykt respekt.

FN-generalsekretær: Håber på hurtig efterforskning

En talsmand for FN’s generalsekretær, António Guterres, siger, at generalsekretæren er 'dybt bekymret' over meldingen om Jamel Khashoggis død på konsulatet.

Guterres opfordrer til en 'hurtig, grundig og åben' efterforskning af Khashoggis død.