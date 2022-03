Jagten på de russiske milliardærers yachter er gået ind.

Putins nærmeste støtter og deres flydende statussymboler er efter Ruslands invasion af Ukraine kommet på sigtekornet for Vestens sanktioner.

Det kom blandt andet udtrykkeligt til udtryk i den amerikanske præsidents årlige State of the Union-tale til Kongressen i USA natten til onsdag.

Her annoncerede Joe Biden, at han i samarbejde med de allierede i Europa vil ramme de ultrarige russiske oligarker, der har tæt tilknytning til den russiske præsident, Vladimir Putin.

Det skal ske ved at beslaglægge de russiske milliardærers yachter, luksuslejligheder og private fly.

»Vi kommer efter jer og jeres ulovligt anskaffede værdier,« lovede Joe Biden.

Tilsyneladende havde Putin selv lugtet lunten på forhånd. I hvert fald fik hans egen luksusyacht – den 82 meter lange 'Graceful' – allerede for en måneds tid siden pludselig travlt med at komme væk fra havnen i Hamburg i Tyskland.

Her havde den russiske præsidents yacht til en pris af mere end 600 millioner kroner siden slutningen af 2021 ligget på værftet Blohm & Voss, hvor den også i sin tid blev bygget for syv år siden.

Egentlig skulle luksusyachten være ombygget i den nordtyske havn, men i stedet tog skibet flugten gennem Kielerkanalen og søgte ly tilbage i russisk territorium i Kaliningrad ved Østersøen.

Det amerikanske erhvervsmagasin Forbes har i kølvandet på krigen i Ukraine kortlagt 32 kæmpestore yachter, der er ejet af russiske medlemmer af den såkaldte three-comma-club – altså rigmænd med en formue på over 1.000.000.000 dollar.

De russiske dollarmilliardærer er der ifølge Forbes over 100 af, men mindst 12 af dem er i denne uge teknisk set faldet ud af listen på grund af Vestens sanktioner.

Og samlet ejer de russiske rigmænd ifølge opgørelsen 32 yachter, der typisk ligger for anker i solrige farvande som Caribien, Maldiverne, Middelhavet og Den Persiske Golf.

Her er nogle af de mere iøjnefaldende eksempler:

'Dilbar' – ejet af Alisher Usmanov

'Dilbar' fotograferet ved Bosperus-strædet i Tyrket. Nu ligger yachten beslaglagt i Hamburg som følge af EUs sanktioner mod Rusland og landets ultrarige oligarker. Foto: YORUK ISIK Vis mere 'Dilbar' fotograferet ved Bosperus-strædet i Tyrket. Nu ligger yachten beslaglagt i Hamburg som følge af EUs sanktioner mod Rusland og landets ultrarige oligarker. Foto: YORUK ISIK

Den 156 meter lange luksusyacht er allerede beslaglagt af de tyske myndigheder i havnen i Hamburg.

'Dilbar' har 84 besætningsmedlemmer på fuldtid og plads til 40 gæster. Skønnet pris omkring fire milliarder kroner.

Ejet af 68-årige Alisjer Usmanov, der med en formue på omkring 95 milliarder kroner regnes blandt verdens 100 rigeste.

Har ejet 30 procent af aktierne i den britiske fodboldklub Arsenal og har været formand for det internationale fægteforbund.

'Solaris' – ejet af Roman Abramovich

Chelsea-ejeren Roman Abramovich råder også over flere luksusyachter – blandt andet 'Solaris', der nu er beslaglagt i Barcelona. Foto: Enric Fontcuberta Vis mere Chelsea-ejeren Roman Abramovich råder også over flere luksusyachter – blandt andet 'Solaris', der nu er beslaglagt i Barcelona. Foto: Enric Fontcuberta

Den over 140 meter lange yacht ligger nu tilbageholdt af de spanske myndigheder i Barcelona.

Skibet er ejet af den russiske rigmand Roman Abramovich, som også ejer 'Eclipse' – verdens næststørste yacht, som for tiden ligger i St. Martin i Caribien.

De to skibe er tilsammen godt seks milliarder kroner værd.

Den 55-årige Abramovich har skabt sin formue på olie, gas og stål, men er nok mest kendt som ejer af den britiske fodboldklub Chelsea.

'Nord' – ejet af Alexei Mordashov

Mangemilliardæren Alexei Mordashovs yacht 'Nord' er her fotograferet for et år siden ved Mallorca, men befinder sig nu ved Seychellerne i Det Indiske Ocean. Foto: CATI CLADERA Vis mere Mangemilliardæren Alexei Mordashovs yacht 'Nord' er her fotograferet for et år siden ved Mallorca, men befinder sig nu ved Seychellerne i Det Indiske Ocean. Foto: CATI CLADERA

Yachten med en længde på 142 meter er bygget på det tyske skibsværf Cursen og betragtes som en af de mest moderne yachter i verden med en anslået værdi på godt 3,3 milliarder kroner.

Skibet ejes af en af Ruslands rigeste mænd – den 56-årige Alexei Mordashov med en skønnet formue på knap 200 milliarder kroner.

Han ejer i øvrigt også en anden kæmpeyacht – den noget mindre 'Lady M'.

'Le Grand Bleu' – ejet af Eugene Shvidler

Kæmpeskibet 'Le Grand Bleu' lever op til sit navn. Her er det fotograferet ved Amaliehaven i København med både egen helikopter og sejlbåd på dækket. Foto: Jan Jørgensen Vis mere Kæmpeskibet 'Le Grand Bleu' lever op til sit navn. Her er det fotograferet ved Amaliehaven i København med både egen helikopter og sejlbåd på dækket. Foto: Jan Jørgensen

Det 113 meter lange skib, der blev søsat i 2000, er ejet af den russisk-amerikanske oliemilliardær Eugene Shvidler.

Han vandt i 2006 luksusyachten i et væddemål med sin ven – oligarken Roman Abramovich, der i sin tid som ejer af kæmpeskibet blandt andet satte et fem meter langt svømmebassin på toppen.

Luksusyachten besøgte i 2019 både havnene i København og Aalborg. Værdien er anslået til godt 700 millioner kroner.

'Aurora' – ejet af Andrei Molchanov

epa09796697 The Aurora yacht (R), property of Russian businessman Andrey Molchanov, is seen at the port of Barcelona, Spain, 02 March 2022. The yacht is one of several Russian vessels docked in Spanish ports and currently being probed by the General Directorate of the Merchant Marine (DGMM) to evaluate the impact of potential sanctions against Russia in the field of maritime traffic. EPA/Enric Fontcuberta Foto: Enric Fontcuberta Vis mere epa09796697 The Aurora yacht (R), property of Russian businessman Andrey Molchanov, is seen at the port of Barcelona, Spain, 02 March 2022. The yacht is one of several Russian vessels docked in Spanish ports and currently being probed by the General Directorate of the Merchant Marine (DGMM) to evaluate the impact of potential sanctions against Russia in the field of maritime traffic. EPA/Enric Fontcuberta Foto: Enric Fontcuberta

Den 74 meter lange yacht 'Aurora' er indregistreret på Caymanøerne, men ligger nu beslaglagt i havnen i Barcelona.

Skibet ejes af den russiske rigmand, der ifølge den seneste opgørelse fra Forbes er en af de mindst 12 oligarker, der på grund af Vestens sanktioner ikke længere kan prale af at være milliardær i amerikanske dollar.

'Aurora' anslås alene at være knap 740 millioner kroner værd.