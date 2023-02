Lyt til artiklen

Ruslands krig i Ukraine har udløst strenge økonomiske sanktioner mod Putins regime.

Noget, der fik flere til at spå om et hårdt kollaps af den russiske økonomi – men i stedet har Putin holdt den godt igang gennem hele konflikten.

Hvordan, han har formået det, løfter amerikanske Bloomberg nu sløret for i en længere analyse af hans strategi gennem det forgangne år.

En strategi, der blandt andet har bestået i at øge vareeksporten voldsomt, skriver mediet.

Det har givet landets myndigheder og russiske selskaber en solid kapitalindsprøjtning, som man efterfølgende har kunne bruge på investering i Rusland.

Nu kan dog se ud, som om Rusland går en mørkere fremtid i møde, skriver Bloomberg.

For det bliver stadig vanskeligere for landet at eksportere varer, og derfor vil landet i 2023 opleve en nedgang i investeringerne, ligesom økonomien vil skrumpe med mindst 1,5 procent, lyder analysen.