»En række dumme fejl.«

Flere australske eksperter er alt andet end tilfredse med den måde, som myndighederne i landet har grebet coronavirussen an på, da den først blev opdaget.

Nu har man nemlig fundet ud af, at det var et helt bestemt fly, der allerede 19. januar var virussens vej ind i landet down under.

På det kinesiske fly 321 fra Guangzhou til Melbourne sad nemlig en 58-årig mand fra Wuhan, der bar på sygdommen.

Foto: WILLIAM WEST Vis mere Foto: WILLIAM WEST

Det afslører tv-programmet 'Four Corners' ifølge news.com.au.

Her kommer det således også frem, hvordan smitten derfra gik stærkt på grund af disse 'dumme' fejl, som eksperterne formulerer det.

For blot fem dage efter den 58-årige mands ankomst, valgte han at tage på hospitalet på grund af feber, hoste og problemer med vejrtrækningen.

To dage senere blev en 21-årig kvinde fra Wuhan, der studerer på et universitet i Sydney, så testet positiv, ligesom en mand og en kvinde - også fra Wuhan - blev indlagt og testet positive.

Foto: DARREN ENGLAND Vis mere Foto: DARREN ENGLAND

Dermed har myndighederne i Australien længe været klar over, at virussen med al sandsynlighed har spredt sig.

Og selvom det var uundgåeligt, at den i sidste ende ville finde vejen fra Kina til Australien, så mener eksempelvis lægen Normann Swan, at disse fejl og den manglende håndtering i tide, nu kan betyde, at Australien inden længe kan komme til at ligne Italien, hvor det står allerværst til.

Her er over 100.00 smittet, mens dødstallet har passeret 11.500 ifølge data fra Johns Hopkins University.

Dermed er Italien det land i verden med flest dødsfald

»Vi burde have vidst, at dette ville tage fart så hurtigt rundt omkring i verden, og at efterspørgslen på testkits og andre ting ville blive kæmpestort,« siger han blandt andet i programmet.

Han peger specifikt på store sportsbegivenheder, det store krydstogtskib Ruby Princess og ikke at lukke grænserne tidligt nok som nogle af de store fejltagelser, der nu vil ende med at koste mange australske liv.

I Australien er antallet af smittede personer lige nu på 4.361.

17 er døde som følge af virussen.