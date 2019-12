'You're fired' - Du er fyret.

Sådan lød Donald Trumps slogan, da han fra 2008 til 2015 var boss og vært i det amerikanske realityshow 'Celebrity Apprentice'.

Nu kan det teoretisk set blive præsident Donald Trump, der får den selvsamme iskolde besked.

Som blot den tredje præsident i amerikansk historie vil Trump efter al sandsynlighed blive stillet for en rigsret og anklaget for højforræderi. Og hvis mindst to tredjedele (et såkaldt 'super-flertal') af det amerikanske senat, finder præsidenten skyldig i magtmisbrug, så vil Trump som den første amerikanske præsident nogensinde blive fyret og smidt ud af Det Hvide Hus.

»Donald Trump bedyrer sin uskyld. Men han vil altid blive husket som præsidenten, der blev anklaget for højforræderi. Og det er den slags, der holder ham vågen om natten.«

Sådan siger Chris Matthews i sit program 'Hardball' på MSNBC.

Sandsynligheden for en fyring er, som du kan læse herunder, forsvindende lille. Men uanset, hvad der sker, er udviklingen i USAs politiske top af historisk betydning.

Processen er langvarig og kompliceret. Men herunder får du et klart overblik.

DECEMBER:

I næste uge vil den demokratisk styrede juridiske komité i Repræsentanternes Hus udarbejde tre eller fire anklagepunkter imod Donald Trump, der er anklaget for misbruge sin magt som præsident.

Anklagepunkterne vil blive debatteret iblandt samtlige 435 medlemmer af Repræsentanternes Hus - hvoraf 233 er demokrater og 197 er republikanere. Under rigsretssagen imod Bill Clinton (1998-1999), tog denne del af processen to dage.

I ugen før jul vil de samme 435 medlemmer af Repræsentanternes Hus stemme om, hvorvidt rigsretssagen bliver en realitet. Her kræves blot almindeligt 51 procent flertal. Med demokratisk flertal er sandsynligheden for en rigsretssag er næsten 100 procent.

Nancy Pelosi er leder af Repræsententernes Hus. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

JANUAR:

I Repræsentanternes Hus vælges en gruppe politikere, der under titlen 'manager' skal fungere som anklagere imod Trump. De 'anklagere' eller 'managers' præsenterer anklagepunkterne overfor senatets 100 medlemmer, der nu fungerer som jury.

Fra senatet modtager præsident Donald Trump nu en stævning, hvori han præsenteres for anklagepunkterne og samtidig opfordres til at reagere og eventuelt møde personligt op. Hvis Trump og hans advokater vælger ikke at reagere, opfattes dette som en 'ikke-skyldig'-erklæring.

Både Bill Clinton og før ham, præsident Andrew Johnson (i 1868) mødte begge op. Men begge de to højforræderianklagere præsidenter lod deres advokater svare på spørgsmål. Donald Trump forventes ikke at møde op og det er tvivlsomt, hvorvidt hans advokater vil reagere på på de præsenterede anklagepunkter.

JANUAR, SELVE RIGSRETSSAGEN:

Først anklagerne (den udvalgte gruppe fra Repræsententernes Hus) og siden præsidentens forsvarsadvokater præsenterer deres sag overfor det samlede senat (juryen)

Senatets medlemmer stiller spørgsmål til forsvarer og anklagere.

Med en simpelt flertal kan senatet nu droppe sagen (dismissal). Hvis alle 53 republikanske senatsmedlemmer er enige, kan sagen imod Trump således slutte, før den for alvor er startet. Flere moderate republikanske senatorer som Susan Collins fra staten Maine vil dog komme i politisk modvind, hvis hun lader Trump slippe uden retssag.

Hvis retssagen (som de fleste eksperter spår) fortsætter, skal både anklager og forsvarer nu præsentere beviser og eventuelle vidner. Under Bill Clintons sag vidnede Monica Lewinsky via video-optagelse.

Trumps redning. Republikanerne har flertal i Senatet og som senatets leder vil Mitch McConnell efter al sandsynlighed sørge for at Trump biver frikendt. Foto: Yuri Gripas

FEBRUAR (måske slutningen af januar):

Juryen (senatet) får overdraget sagen, efter forsvarer og anklager har leveret deres 'closing arguments'.

Bag lukkede døre debatterer senatets 100 medlemmer, 53 republikanere, 45 demokrater og to uafhængige.

På direkte tv skal senatet stemme om Donald Trumps skyld eller uskyld. Hvis 67 eller flere af senatets medlemmer trykker på 'skyldig'-knappen er Donald Trump fyret. Hvis ikke, er Trump ligesom både Bill Clinton i 1999 og Andrew Johnson i 1865 frifundet. Og både Senatet, Repræsentanternes Hus og præsident Donald Trump kan genoptage deres daglige arbejde.