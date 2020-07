Det er helt suveræne billeder fra Mars, der nu præsenteres på YouTube.

De er optaget af Nasas Mars-køretøjer, og de giver for første gang jordboere et kig på planeten i en ultra-høj definitionsvideo.

I klippet på 10 minutter ser man den panoramiske udsigt over Den Røde Planets overflade, skriver New York Post.

»Det er første gang, fotografier fra Mars kan ses i den fantastiske 4K-opløsning,« som indtaleren siger, mens uforglemmelig musik spiller i baggrunden.

Videoen kaldes 'en rejse over overfladen på en anden verden'. Den er blevet lagt på YouTube af det engelske ElderFox Documentaries.

Ifølge dem har de brugt fotos optaget af tre af Nasas Mars-køretøjer, Spirit, Opportunity og Curiosity, som sendte billederne tilbage til jorden.

Derefter har det engelske firma sat billederne sammen for at leve en illusion af et kamera, som panorerer over det øde landskab.

Det giver samtidig beskueren oplevelsen af at være på selveste Mars.

Sporene efter køretøjets larvefødder til venstre i billedet. Foto: NASA Vis mere Sporene efter køretøjets larvefødder til venstre i billedet. Foto: NASA

Nogle af scenerne indeholder dele af køretøjerne, som optog de oprindelige billeder, mens andre har et blankt felt af dele, der ikke blev fotograferet.

En enkelt scene blev lavet af over 1.000 billeder, som blev optaget af Curiosity mellem 24. november og 1. december 2019.

»Køretøjet udforskede et område, Glen Torridon, som i teorien indeholdt store mængder ler,« siger indtaleren.

»Ler, der er fundet på Mars, er tegn på forekomst af vand engang i fortiden. På det tidspunkt i 2020 fandt Nasas køretøjer et sikkert bevis på, at Mars engang var en planet med vand.«

Denne scene ser helt blå ud. Foto: NASA Vis mere Denne scene ser helt blå ud. Foto: NASA

Selv om Spirit og Opportunity ikke længere fungerer, bliver Curiosity efter planen fulgt af køretøjet Perseverance den 30 juli i år.