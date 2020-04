For langt de fleste har coronakrisen betydet hjemmearbejde, hvilket har medført, at man pludselig ikke længere skal være ude ad døren på et fastsat tidspunkt eller nå bus eller tog.

En tilstand, der på ét punkt har været direkte sund, lader det til.

I hvert fald hvis man skal tro resultaterne fra et britisk studie, som er foretaget af King’s College London og Ipsos Mori.

Her fremgår det nemlig, at 62 procent af deltagerne under coronakrisen har sovet mindst lige så godt eller sågar bedre, end de gjorde før coronakrisen. Mange har også sovet i længere tid, skriver The Times.

Og det er et resultat, som har fået forskere til at spærre øjnene op.

»De fleste får ikke nok søvn i vores travle samfund i dag, og det betyder, at de fleste faktisk lider af søvnmangel,« siger Russell Forster, professor ved Oxford University:

»Det er interessant at se, hvordan tingene er vendt.«

Den forbedrede søvn påvirker også respondenternes drømme.

Hvordan har coronakrisen påvirket din søvn?

»Mange af os har drømme, der handler om den nuværende krise. Fordi vi sover længere og dybere, så har vi mere livlige drømme og husker dem bedre,« siger Russell Forster.

Det er dog ikke for alle, at coronakrisen har medført ekstra skønhedssøvn.

Godt hver tredje respondent i undersøgelsen har sovet dårligere eller mindre end før krisen.

Det er ofte angst eller stress, der relaterer sig til økonomisk usikkerhed, som ødelægger søvnen.