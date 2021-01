Ud med én præsident. Ind med en ny. Det samme med indretningen.

»Det var vigtigt for præsident Biden at kunne træde ind i et kontor, der ligner USA og kan vise et billede af, hvordan han vil være som præsident,« siger Ashley Williams.

Hun står ifølge Washington Post i spidsen organiseringen af Det Ovale Kontor – og her var der travlt onsdag.

For på kun få timer, efter at Donald Trump havde forladt Det Hvide Hus for sidste gang, skulle alt gøres klar til USAs 46. præsident. Det vil sige malerier, buster, fotografier og andet nips, der kan stilles op blandt det ellers traditionelle møblement i det kontor, hvorfra Joe Biden vil lede landet.

En buste af borgerrettighedsforkæmperen Cesar Chavez ses blandt Joe Bidens fotografier af familien. Foto: CHIP SOMODEVILLA

Og der skulle også gøres rent. Washington Post beskriver videre, hvordan journalister på lyntour fik besked på ikke at træde på tæpperne, så de kunne fremstå fuldstændigt friske for den nye chef.

Joe Bidens udgave af Det Ovale Kontor bærer i overvældende grad præg af »store amerikanske ledere og ikoner«.

Vi begynder ved skrivebordet, The Resolute Desk.

Her havde Donald Trump et portræt hængende af USAs syvende præsident, Andrew Jackson, der i dag har et kontroversielt skær, fordi han ville bevare slaveriet og udrydde landets indianere. I stedet har Joe Biden fået hængt et maleri af Benjamin Franklin, der var med til at støbe grundstenene til USA. Han var også videnskabsmand, og det er det, den nye præsident gerne vil markere.

Joe Biden med billedet af Benjamin Franklin til højre. Foto: Doug Mills

På samme vis ligger der i en bogreol i nærheden en sten fra Månen for »minde amerikanere om de ambitioner, tidligere generationer har haft«.

Donald Trump havde i Det Ovale Kontor en buste stående af den tidligere britiske premierminister Winston Churchill. Den er væk. I stedet har Joe Biden nu buster stående af borgerrettihedsikonerne Martin Luther King, Rosa Parks og Cesar Chavez. Der er også en buste af Robert F. Kennedy, lillebror til John F. Kennedy.

På kontorets bagvæg hænger nu et udvalg af malerier af store amerikanske præsidenter som Franklin D. Roosevelt, George Washington, Thomas Jefferson og Abraham Lincoln

Joe Biden har (selvfølgelig) beholdt det skrivebord, som har været brugt af næsten samtlige præsidenter siden 1880, og kun kort tid efter, at han onsdag satte sig bag det for første gang, underskrev han en stribe dekreter – der blandt andet igen meldte USA ind WHO.