Ingen ved som bekendt, hvad fremtiden bringer. Og rigsretssagen mod Donald Trump er ligeledes ukendt land.

Det er kun tredje gang i amerikansk historie, at en præsident anklages for højforræderi og hives for en rigsret.

Og det eneste, vi med sikkerhed ved, er, at retssagen imod Trump starter på tirsdag.

Herefter ser planen ud, som følger.

Efter eget udsagn er Donald Trump ikke bekymret for den kommende retssag. Foto: LEAH MILLIS Vis mere Efter eget udsagn er Donald Trump ikke bekymret for den kommende retssag. Foto: LEAH MILLIS

Tidsrammen er den store ukendte faktor.

1. Først fremlægger anklager og siden præsidentens forsvar deres syn på sagen. Dette kan tage flere dage.

2. De 100 senatorer, der fungerer som rigsretssagens jury, kan stille spørgsmål til både anklager og forsvar.

3. Teoretisk set kan senatet nu stemme om, hvorvidt sagen mod Trump skal droppes, før den for alvor starter. Dette kræver blot et almindeligt flertal (51 procent). De fleste politiske eksperter tvivler dog på en sådan beslutning.

Tre af Donald Trumps i alt ni rigsretssagsadvokater, Alan Dershowitz, Kenneth Starr og Robert Ray. Foto: GENYA SAVILOV, JOYCE NALTCHAYAN - AFP Vis mere Tre af Donald Trumps i alt ni rigsretssagsadvokater, Alan Dershowitz, Kenneth Starr og Robert Ray. Foto: GENYA SAVILOV, JOYCE NALTCHAYAN - AFP

4. De 53 republikanske og 47 demokratiske senatorer skal nu stemme om, hvorvidt nye vidner og nye dokumenter skal tages i betragtning. Demokraterne vil bl.a. gerne høre fra Trumps forhenværende sikkerhedsrådgiver John Bolton. Republikanerne vil måske indkalde Joe Bidens søn Hunter Biden.

5. Hvis nye vidner indkaldes, og nye dokumenter inkluderes, kan præsentationen af disse tage flere uger. Hvis ingen nye vidner og ingen nye dokumenter inkluderes, fortsætter sagen hurtigt.

6. Forsvar og anklager giver deres afsluttende bemærkninger.

7. Senatet/juryen vurderer sagen bag lukkede døre.

8. Hvis to tredjedele af senatets 100 medlemmer (67 medlemmer) finder præsidenten skyldig i én eller begge anklagepunkter (magtmisbrug og forsøg på at forhindre kongressens arbejde), afsættes Donald Trump. Hvis de påkrævede to tredjedele ikke opnås, frifindes præsident Donald Trump.