Terrorgruppen al-Qaedas emir blev denne weekend dræbt i et forbløffende veludført droneangreb i Kabul. Konsekvenserne kan blive store.

Kl. 5.48 søndag morgen trådte verdens mest eftersøgte terrorist, Ayman al-Zawahiri, ud på en balkon i det safe house i Kabul, hvor han ifølge amerikanske efterretninger boede med dele af sin familie. Få sekunder efter var han død. Ramt med et af to såkaldte Hellfire-missiler, affyret fra en drone.

Et højt brag lød ifølge øjenvidner i Kabuls Shirpur-distrikt, der tidligere var hjemsted for det afghanske forsvarsministerium, men som i dag primært bebos af mennesker med mange penge, som har råd til stor sikkerhed.

Men selv denne sikkerhed kunne ikke beskytte emiren fra al-Qaeda mod de usynlige droner ovenfra, og ligesom hans egne uskyldige ofre i World Trade Center i New York, døde Zawahiri af et objekt, der kom flyvende fra himlen.

Præsident Biden får vist en model af huset, hvor Zawahiri boede i Kabul. USA har overvåget emiren i måendsvis. Foto: HANDOUT Vis mere Præsident Biden får vist en model af huset, hvor Zawahiri boede i Kabul. USA har overvåget emiren i måendsvis. Foto: HANDOUT

Denne gang var der dog ikke tale om passagerfly, der som bekendt dræbte 3.000 mennesker den 11. september 2001, Hellfire-missilerne, der dræbte emiren, var så præcise, at ingen andre blev ramt, ifølge amerikanske efterretninger.

Anonyme sikkerhedskilder siger til The Washington Post, at Aymand al-Zawahiri har været under observation i månedsvis, og at man tålmodigt har ventet på det rette tidspunkt.

For præsident Joe Biden, er likvideringen af en af arkitekterne bag angrebet på USA i 2001 en markant sejr. Biden har i den grad brug for at vise sig som en handlingsorienteret præsident, og Zawahiri er en betydningsfuld fjer i hatten for Biden her før midtvejsvalget i USA til november.

Zawahiri var en af verdens mest eftersøgte. Her er han på en plakat lavet af FBI. Foto: - Vis mere Zawahiri var en af verdens mest eftersøgte. Her er han på en plakat lavet af FBI. Foto: -

»USA viser igen villighed og evne til at forsvare amerikanere mod dem, som søger at skade os,« sagde Joe Biden i en tv-transmitteret tale til nationen.

»Ligegyldigt hvor lang tid det tager, og hvor I gemmer jer, så vil USA før, eller siden finde jer og stille jer til regnskab,« sagde Joe Biden henvendt til Zawahiris al-Qaeda og andre terrororganisationer.

Den militære operation var klimaks på mere end tyve års jagt på al-Qaedas leder og skal ifølge en dansk ekspert allermest set som et forsøg på at opnå hævn.

»Det her var ren payback. Det handlede ikke om at få ram på en mand, fordi han var del af et forestående angreb på USA. Det handlede om at give tilbage på en mand, som har stået bag flere angreb på USA og amerikanske interesser gennem årene,« siger Tore Hammin, senior fellow ved International Centre for the Study of Radicalisation (CSR) til B.T.

Egyptiske Zawahiri var den naturlige arvtager efter Osama Bin Laden. Spørgsmålet er, hvem der nu skal efterfølge ham. Foto: Daily Dawn Vis mere Egyptiske Zawahiri var den naturlige arvtager efter Osama Bin Laden. Spørgsmålet er, hvem der nu skal efterfølge ham. Foto: Daily Dawn

Han er imponeret over at det tilsyneladende er lykkedes at dræbe Zawahiri ved en så klinisk udført operation.

»Det er jo nærmest fantastisk, for det er jo ikke fordi man ikke har brugt droneangreb med missiler før. Som oftest medfører de dog stor skade på området omkring nedslaget – men USA har haft Syrien at øve sig på nogle år, og hvis det står til troende, så er det et imponerende præcist angreb,« siger Tore Hamming til B.T.

Missilet, der blev brugt under operationen, hedder AGM-114 Hellfire. Det er et af amerikanernes foretrukne jord til luft-missiler. Det blev affyret fra en ubemandet drone og var dermed en succesfuld kulmination på måneders overvågning.

Hellfire-missilerne bruges hyppigt af den amerikanske hær. Her afprøves et missil affyret fra en helikopter. Ved angrebet i Kabul blev missilerne affyret fra en drone. Foto: MC2 Mark A Leonesio Vis mere Hellfire-missilerne bruges hyppigt af den amerikanske hær. Her afprøves et missil affyret fra en helikopter. Ved angrebet i Kabul blev missilerne affyret fra en drone. Foto: MC2 Mark A Leonesio

Zawahiri blev tilsyneladende spottet på netop denne balkon tilbage i foråret, og han er siden blevet overvåget, sandsynligvis fra luften.

»Det virkelig spændende nu bliver at finde ud af, hvem der spottede ham, og hvem amerikanerne eventuelt har samarbejdet med. For det er sparsomt med efterretninger fra Kabul, efter at Taleban har taget over,« siger Tore Hamming til B.T.

Selvom Taleban nu styrer Afghanistan, så er det en dybt splittet bevægelse. Det er muligt, at man er lykkedes med at samarbejde med en fraktion af Taleban.

»Det ville være særdeles sprængfarligt, og det vil kunne skabe stor ravage i Afghanistan, hvis det er tilfældet, siger Tore Hamming.

Den danske ekspert i terrororganisationer fortæller B.T., at man antager, at al-Qaeda har nogle hundrede medlemmer i Kabul, og at de vides at samarbejde med Taleban. Der er langt flere medlemmer af Islamisk Stat i Afghanistan, formodentligt flere tusinde.

»Islamisk Stat udgør formodentligt en mere konkret trussel mod Vesten. Amerikanske efterretninger anslår, at de vil være i stand til at udføre et angreb mod Vesten inden for 6-12 måneder.«

Likvideringen af Zawahiri vil på den korte bane formodentlig skabe stor uro i al-Qaeda. Der er ingen umiddelbart oplagte til at efterfølge emiren. Men på den lange bane er det sandsynligt, at al-Qaeda regrupperer sig og forsætter deres aktiviteter, der i stigende grad handler om regional indflydelse, snarere end stort anlagte angreb på Vesten.