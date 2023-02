Lyt til artiklen

Alle husker billederne af den 56 kilometer lange og skræmmende kolonne af russiske militærkøretøjer på vej mod Ukraine i februar sidste år.

Nu kommer den sande historie bag, og den er knap så skræmmende.

Det er BBC, der kan oprulle historien via et hav af kilder og dokumenter.

Det, der i alle medier blev kaldt en kolonne, var tilsyneladende mere en trafikprop.

Russerne drog stolte afsted med det karakteristiske Z malet på køretøjerne. Men stoltheden blev hurtigt afløst af frustration i Ukraine. Foto: YASUYOSHI CHIBA

Det drejede sig om ti forskellige enheder med 1.000 kampvogne, 2.400 andre militære køretøjer og i alt 10.000 soldater.

Planen var, at disse ti bataljoner skulle komme ind i Ukraine via Hviderusland. Den direkte mission var at indtage Kyiv og smide regeringen ud.

BBC har set et russisk dokument, som viser, at tidsplanen var, at den første bataljon skulle krydse Ukraines grænse klokken 4 om morgenen den 24. februar 2022 og så være fremme i Kyiv klokken 15.55

Det var planen.

Men sådan gik det slet ikke.

Putins plan var, at hemmeligholde missionen så længe som muligt, så de ledende officerer kendte først til detaljerne 24 timer før invasionen.

Rent taktisk var det umuligt for dem at handle så hurtigt. De manglede både mad, brændstof og ordentlige vejkort. De havde heller ikke ordentligt kommunikationsudstyr, og så havde de heller ikke den rigtige ammunition.

De var også dårligt forberedte på vintervejret. De havde ikke ordentlige dæk på køretøjerne, så mange af dem kørte direkte fast i et mudderbad. Flere af de lokale landmænd blev tvunget til at trække russerne fri igen.

Da de ikke rigtigt kunne komme fremad, var de nødt til vælge alternative veje, og så endte de altså op i den enorme kolonne på den eneste farbare vej. Da de ikke kunne kommunikere ordentligt med de andre bataljoner, endte det som en ren trafikprop.

BBC har på vejene også fundet flere efterladte vejkort, der var fuldstændig forældede. Flere var fra tresserne, og flere byer var endnu ikke indtegnet på dem. Så de blev ved med at køre forkert.

Kolonnen blev bragt til standsning af Ukraines forsvar lige uden for Kyiv. Efter fire uger på vej mod Kyiv, begyndte russerne at trække kolonnen tilbage.

Første del af Putins plan var slået fuldstændig fejl.