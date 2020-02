Netop som demokraterne gør sig klar til det vigtige primærvalg (caucus) i Las Vegas og resten af Nevada, smider Donald Trump en bombe i form af et euforisk, gigantisk og totalt udsolgt vælgermøde ... også i Las Vegas.

Normalt holder den siddende præsident sig på behørig afstand af modstanderens primærvalg. Men Donald Trump spiller som bekendt ikke efter reglerne.

Istedet mandsopdækker Trump sine demokratiske modstandere. Og når Joe Biden eller Elizabeth Warren i spillebyen samler 500 til 1.000 fans til en lille vælger-komsammen, så trumfer Trump med 'fuldt hus' i byens største konference center.

»Det driver demokraterne til vanvid. Trump stjæler overskrifterne med vilde udtalelser og rekordstort publikum. Og der er intet de kan stille op.«

Donald Trump viser, hvad han mener om pressen. Foto: BOB PEARSON - EPA Vis mere Donald Trump viser, hvad han mener om pressen. Foto: BOB PEARSON - EPA

Sådan skriver avisen Washington Post. Og mens demokratiske kandidater som Joe Biden, Pete Buttigieg og Amy Klobuchar er ved at løbe tør for penge, så giver Trumps strategi klokkeklar jackpot.

Alene i Januar og februar har Donald Trumps kampagne ifølge New York Times således indsamlet næsten 750 millioner kroner.

Trumps strategi er ligeså åbenlys, som den er lukrativ.

Da Demokraterne i Iowa startede deres jagt på kandidaten, der til november skal stille op imod Donald Trump, var præsidenten på pletten med et succesfuldt vælgermøde i Iowa.

Folk står i lange køer for at se Trump. Foto: PATRICK T. FALLON - Reuters Vis mere Folk står i lange køer for at se Trump. Foto: PATRICK T. FALLON - Reuters

Da demokraternes primærvalg få dage senere flyttede til New Hampshire, fulgte Donald Trump efter. Og aftenen før selve primærvalget samlede præsidenten over ti tusind tilskuere i hovedstaden, Concord.

Og fredag aften gør Trump det så igen. Som en torn i øjet på demokratiske kandidater, der i nogle tilfælde kæmper for deres sidste chance i primærvalget, afholder Donald Trump endnu et vælgermøde, hvor præsidenten er i dét, New York Times kalder 'rablende storform'.

Under det seneste vælgermøde i Colorado Springs, Colorado talte Donald Trump således non-stop i over 100 minutter.

Her gik det både udover Brad Pitt, Oscar-festen, FBI, NATO, pressen og selvfølgelig partiet, Trump kalder 'The do-nothing democrats' - demokraterne.

Donald Trump i topform. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters Vis mere Donald Trump i topform. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters

Og Trumps publikum elsker hvert et ord.

»Præsidentens budskab er 'tro ikke på det, I ser eller læser. Tro på det, jeg siger'. Og det fungerer.«

Sådan siger journalisten og radioværten Stephen Henderson til B.T..

Og ifølge en undersøgelse foretaget af CNN kan intet ryste Trumps millioner af tilhængere. Når den amerikanske efterretningstjeneste således fastslår, at den russiske regering er i gang med en ulovlig online kampagne for at få Donald Trump genvalgt, så slår 95 procent af Trumps tilhængere det hen som 'fake news' - falske nyheder.

Det er som et rockshow, når Trump ankommer til sine vælgermøder. Foto: JIM WATSON - AFP Vis mere Det er som et rockshow, når Trump ankommer til sine vælgermøder. Foto: JIM WATSON - AFP

Det er den 44-årige computerekspert Brad Parscale, der styrer Donald Trumps genvalgskampagne.

Og her fortsætter mandsopdækningen.

Således rykker præsidenten i næste weekend videre til South Carolina, hvor demokraterne afholder endnu et vigtigt primærvalg. Og i ugen op til super Tuesday (3. marts), hvor hele 14 stater afholder primærvalg, zigzagger Trump imellem vælgermøde i altafgørende stater som Minnesota, Texas og Colorado.

I 2016 vandt Hillary Clinton valget i Nevada - med under tre procent af stemmerne. Denne gang håber Trump på sejr.