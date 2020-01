Inden for i den sorte SUV-limousine, der netop havde forladt Bagdads Internationale lufthavn, følte den iranske general Qasem Soleimani sig sikker som altid.

Sammen med fire andre højtstående iranske militærledere var han netop steget af flyet fra Syrien. Klokken var godt ét om natten, fredag. Og i mørket var de fem mænd på vej til et hemmeligt møde i Irak.

I over ti år havde Qasem Soleimani formået at være mindst ét skridt foran sine amerikanske og israelske fjender. Men denne nat skulle blive hans sidste.

Højt over de to SUV-limousiner arbejdede en amerikansk MQ-9 Reaper-drone nemlig på højtryk. 'Operation Soleimani', der ifølge Washington Post allerede startede i forrige uge, gik ind i sidste fase. På en undergrunds-base i New Mexico, USA trykkede det specialuddannede personale på de rigtige knapper. Og sekunder senere blev de to biler og deres passagerer splintret af amerikanske missiler.

Øjeblikkeligt begyndte rygterne at sprede sig på de sociale medier.

På Donald Trumps ordre havde USA dræbt Irans næst-mest magtfulde person (efter landets åndelige leder, Ayatollah Ali Khamenei).

Andre var i tvivl. Men fotografier af bilvrag og lig bekræftede rygtet om Qasem Soleimanis voldsomme død.

Udover sine markante ansigtstræk var Qasem Soleimani nemlig let at genkende på sin stor blødrøde ring, som han skiftevis bar på højre og venstre ringfinger (nogle gange lillefinger).

Qasem Soleimani, wearing his trademark ring during an interview with members of the Iranian leader's bureau in Tehran.

Anti-amerikansk demonstration i Iran.

Ifølge de irakiske fotojournalister, der efter et amerikanske droneangreb tog fotografier af Soleimanis lig, var ringen på den livløse venstrehånd nu ikke længere blodrød men nærmere 'jordfarvet'.

Men trods ringens nye farvenuance var der ingen tvivl, Qasem Soleimani var død.

Først i denne uge meddelte USAs udenrigsminister Mike Pompeo, at han ville skippe et vigtigt møde i Ukraine.

Istedet fløj Pompeo hjem til USA, hvor han sammen med sin chef Donald Trump og militærets øverstbefalende lagde sidste hånd på 'Operation Soleimani'.

Planerne om attentatet var kendt i den øverste amerikanske militære top, men ifølge CNN havde kun få amerikanske politikere forinden kendskab til missionen.

Qasem Soleimani var leder af en iransk gren af militæret, som de amerikanske myndigheder har stemplet som en terrororganisation. Men ifølge Washington Post undgik USAs forrige præsident Barack Obama med vilje et direkte angreb, da dette kunne føre til krig.

Ifølge CNN havde Trump-regeringen i længere tid holdt øje med Qasem Soleimanis bevægelser.

Ifølge New York Times fik præsidenten fredag eftermiddag en præcis udmelding om terroristens rejseplaner. Og sammen med sine militærledere valgte præsidenten angiveligt at gribe chancen, før det var for sent.