Ubrudet af coronavirus har kostet adskillige liv, og antallet af smittede stiger hver dag.

Sygdommen har spredt sig til andre lande i verden, og i Europa er flere også smittet.

I Danmark var en dansker i Aarhus desuden kortvarigt mistænkt for at være ramt.

De kinesiske myndigheder har sporet det første udbrud af sygdommen til et marked i byen Wuhan, som mange af de første smittede har været på.

Siden er 132 mennesker døde af coronavirus, og antallet af smittede nærmer sig 6.000 på verdensplan. Senest er fire personer i Tyskland blevet smittet.

En af dem angiveligt efter at have deltaget i en træningsøvelse med en kinesisk kollega.

Smitsomheden er indtil videre vurderet til at være forholdsvis stor, og spredningen sker ligesom med influenza ved såkaldt dråbeinfektion eller fysisk kontakt, forklarer Tyra Grove Krause, der er afdelingschef for infektionsepidemiologi og forebyggelse ved Statens Serum Institut.

Hoster en smittet person eksempelvis, spreder det en sky af små dråber i luften, som andre inden for en meter kan risikere at indånde. Derfor ser man i øjeblikket mange kinesere bærer masker for ansigtet.

Det er også en af grundene til, at myndighederne er opmærksomme på, hvis en patient har rejst med fly. I det tilfælde vil alle passager på to sæder til venstre, højre, foran og bagved personen blive opsporet og undersøgt.

Tiden, man er eksponeret i, er dog også vigtig.

Står man eksempelvis i en elevator, er det meget mere usandsynligt, at man bliver smittet af en person med sygdommen. Hos Statens Serum Institut hedder det, at man skal have tæt kontakt ansigt-til-ansigt med personen i mere end 15 minutter for at være i risiko. Smitten kan dog også ske ved et håndtryk.

»Coronavirus kan også smitte ved direkte kontakt, hvor man rører ved de samme ting eller giver hinanden hånden, hvis der på hånden er sekreter fra den syge person.«

Fra flere sider har man forsøgt at vurdere, hvor mange personer en inficeret person i gennemsnit smitter. Verdenssundhedsorganisationen siger mellem 1,4 og 2,5.

Andre - herunder Lancaster University - har undersøgelser, der siger op mod fire personer i snit.

Usikkerheden skyldes, at der endnu ikke er indsamlet nok data om sygdommen.

Indtil videre formoder eksperter, at coronavirus smitter ligesom influenza. Symptomerne vil i begyndelsen også være nogle af de samme. Mange af de smittede kinesere har haft ondt i kroppen, feber og hoste.

Det kan udvikle sig til feber, tør hoste og vejrtrækningsbesvær. I starten ligner det med andre ord en banal sygdom.

Dødeligheden for den nye coronavirus ligger lige nu på omkring tre procent, hvor den tæt beslægtede SARS-virus havde en dødelighed, der var mindst tre gange højere.

Årsagen til, at alle har øjnene rettet mod coronavirus, skyldes, at den er helt ny, forklarer professor i virulogi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

»Der er tale om en ny virus, som vi ikke kender noget til. Vi ved derfor ikke, hvor det ender henne. Det er ubekendtheden, som gør os utrygge, og som gør, at myndighederne holder sig parate. De skal være klar på de værst tænkelige scenarier.«