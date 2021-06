Brugere på de sociale medier er godt gale på de mennesker i Australien, der har lagt en video op af en masse mus fanget i en spand.

Pludselig træder en mand frem mod spanden og sætter ild til indholdet. Spanden vælter, og ud springer en flok antændte mus!

Videoen er blevet uploaded til TikTok, og en gruppe af mænd ses være vidner til det bizarre optrin. Det skriver news.com.au.

Det kommer i en sæson, hvor den centrale del af staten New South Wales er plaget af mus. Sværme af dem terroriserer ligefrem de fjerntliggende landsbyer i delstaten.

De to mænd er klar til at tænde op.

Landmænd har fået deres afgrøder ødelagt, og mange hjem er blevet invaderet af musene, som yngler som gale.

Efter en sommer med masser af regn har landmændene fået et højt høstudbytte. Nu kommer så kulden, og det bliver fine forhold for musene.

De værst ramte områder ligger ude på landet i staten New South Wales, men der spekuleres i, om museplagen kan nå frem til storbyen Sydney i løbet af de kommende måneder.

Den nuværende museplage, der har ramt det østlige Australien, vil formentlig koste op mod 470 millioner kroner.

Så er der tændt op. Foto: Affotograferet fra TikTok Vis mere Så er der tændt op. Foto: Affotograferet fra TikTok

For nogle landmænd har prisen været på halvanden million kroner, for musene har simpelthen spist hele udbyttet.

Landmanden Xavier Martin kunne i sidste uge afsløre, at musene på hans marker er blevet så mange, at de simpelthen spiser hinanden.

Hvis ikke delstatsregeringen gør noget ekstraordinært, kan museplagen risikere at vare i to år endnu.