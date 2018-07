Selv for meget erfarne dykkere er det en skræmmende vej ud i det fri, som de fire undsatte drenge fra det indespærrede thailandske fodboldhold i dag tog. Det forklarer en af de dykkere, som har deltaget i redningsaktionen.

»Hullet er meget lille. Jeg bliver nødt til at tage min ilttank af for at kravle igennem. Mens jeg gør det, mærker jeg klipperne både mod mit bryst og min ryg,« siger dykkeren, der gerne vil være anonym, til Reuters.

En kvinde viser en collage med billeder af de indespærrede drenge. Familierne holder blandt andet modet oppe ved at lave mad til redningsfolkene på stedet.

Det er ikke svært at forestille sig, at skolebørn, som aldrig har dykket før, kunne gå i panik i bælgmørke i en meget smal klippehule, der er fyldt med vand. Derfor har børnene fået noget beroligende inden den farlige tur ud.

Det forklarer den danske dykkerinstruktør Ivan Karadzic, der arbejder som frivillig med at redde børnene ud.

Foto: SOCIAL MEDIA

»Drengene var under medicinsk bedøvelse, så de ikke skulle gå i panik. De var ikke totalt bedøvede, men de reagerede ikke rigtigt. Drengene var fastgjort til dykkere på vej ud af grotten,« fortæller han til DR.

Danske Ivan Karadzic på stedet Tham Luang grrottesystemet, hvor han arbejder som frivillig med at redde de 12 drenge og deres træner ud i friheden.

Fire drenge er reddet ud nu. Otte venter stadig på at blive undsat fra grotterne. De thailandske myndigheder forklarer, at rednignsaktionerne fortsætter i morgen klokken 8 lokal tid.

Læger og sygeplejersker stod klar til at modtage drengene, så snart de ankom med ambulancen.

De i alt 12 drenge og deres træner gik for to uger siden ned i de naturligt skabte Tham Luang grotter. Uheldigvis startede et kraftigt regnvejr, mens de opholdt sig nede i grotterne, og de smalle passager blev fyldt med vand.

I ni dage ledte redningshold og dykkere efter dem. Håbet svandt, men til sidst fandt et hold britiske dykkere drengene. Men faren er ikke overstået endnu.

Turen ud er lang og farlig med helt mørke oversvømmede smalle passager. Alligevel må forsøget mod lyset gøres inden længe, da monsun-sæsonen starter nu. De kraftige regnvejr vil komplicere redningsaktionerne voldsomt, hvis man venter for længe.

Tilskuere jubler og filmer, da en ambulance med nogle af de nu reddede drenge kører til nærmeste hospital, hvor læger og sygeplejersker stod klar.

