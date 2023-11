Hun så sine forældre blive slået ihjel.

Alle troede, at den tre årige Abigail Edan også var blevet myrdet i Hamas-angrebet på Israel 7. oktober.

Men hun blev kidnappet, og nu er hun på en liste over de 50 gidsler, der står til at blive frigivet efter, at Israel har indgået en aftale med terrororganisationen Hamas.

Det skriver NBC News.

Treårige Abigail Edan står til at blive frigivet efter at have været kidnappet i Gaza. Alle troede ellers, at hun var død. Foto: Privat. Vis mere Treårige Abigail Edan står til at blive frigivet efter at have været kidnappet i Gaza. Alle troede ellers, at hun var død. Foto: Privat.

Abigail har udover israelsk pas også et amerikansk, og det er en højtstående embedsmand i Biden-administrationen, der over for NBC News bekræfter, at pigen er blandt dem, der har udsigt til at blive frigivet inden længe.

Ifølge pigens tante, Elizabeth Hirsh Naftali, blev hendes forældre dræbt i deres hjem 7. oktober. Abigail og hendes søskende så moderen blive dræbt, hvorefter de løb ud til deres far.

Tanten har fortalt til CNN, at faderen blev skudt, mens han holdt Abigail i sine arme.

Det lykkedes den lille pige at flygte over til naboerne, hvor hun gemte sig.

Hun blev fundet og kidnappet sammen med nabokonen og dennes tre børn.

Ifølge tanten reddede Abigails to brødre på seks og ti år deres liv ved at løbe tilbage til huset og låse sig inde i et skab, hvor de opholdt sig i over 12 timer.

Abigails venner og søskende troede, at hun var død, indtil de talte med et øjenvidne til de forfærdelige begivenheder 7. oktober.

Til CNN siger Elizabeth Hirsh Naftali:

»Nu klynger vi os til håbet om, at Abigail kommer hjem på fredag, som er dagen for hendes fjerde fødselsdag. Vi skal se hende komme ud, før vi tør tro på det.«