I år vil den samlede amerikanske valgkamp koste små 25 milliarder kroner. Det skriver avisen The Wall Street Journal.

For feltets rigeste, milliardærerne Donald Trump, Michael Bloomberg og Tom Steyer, er det ikke noget problem.

Men det er ikke alle kandidaterne, der er lige velhavende. Og ifølge CNN er demokraternes forhenværende topkandidat Joe Biden ved at løbe tør for kolde kontanter.

I modsætning til gennemsnitlig dansk politik, kræver det amerikanske præsidentvalg oftest en ekstra fed tegnebog. Med 'kun' 760.000 i banken er Indianas eksborgmester Pete Buttigieg den helt store undtagelse. Men ellers har alle årets kandidater én ting tilfælles, de er enten millionærer eller milliardærer.

Her kan du se, hvor rig Donald Trump og hans otte demokratiske modkandidater er. Tallene (alle omregnet til kroner) stammer fra finansmagasinet Forbes.

DONALD TRUMP

Donald J. Trump. Foto: MICHAEL REYNOLDS - EPA

Formue: Tyve milliarder kroner

Indsamlet fra vælgere: 1,2 milliarder kroner

Donald Trump er historiens rigeste amerikanske præsident. Under valgkampen i 2016 lovede Donald Trump, at han ville finansiere sin egen kampagne. Ifølge Forbes Magazine har han endnu ikke brugt én eneste dollar fra egen lomme.

TOM STEYER

Tom Steyer. Foto: JUSTIN LANE - EPA

Formue: 11 milliarder kroner

Indsamlet fra vælgere: 340 millioner kroner

Efter en indbringende karriere som investeringsekspert, gik Steyer officielt på 'pension' i 2012 – for at fokusere på politik og velgørenhedsarbejde. Nogle republikanere kalder Tom Steyer 'dobbeltmoralsk'. I dag kæmper milliardæren således for miljøet. Før investerede Steyer bl.a. i olieboring.

MICHAEL BLOOMBERG

Michael Bloomberg. Foto: MARK WILSON - AFP

Formue: 420 milliarder kroner

Indsamlet fra vælgere: Ukendt

Først i november 2019 sprang Bloomberg ud som præsidentkandidat. Lige nu kører Bloomberg feltets mest effektive og dyre kampagne på tv og i samtlige sociale medier.

JOE BIDEN

Joe Biden. Foto: RICK WILKING - Reuters

Formue: 61 millioner kroner

Indsamlet fra vælgerne: 260 millioner kroner

Som Barack Obamas forhenværende vicepræsident var Joe Biden indtil sidste uge favorit til at blive demokraternes officielle kandidat. I det første primærvalg (caucus) i Iowa endte den forhenværende vicepræsident på en skuffende fjerdeplads.

ANDREW YANG

Andrew Yang. Foto: JUSTIN LANE - EPA

Formue: 7,6 millioner kroner

Indsamlet fra vælgerne: 102 millioner kroner

Som søn af immigranter fra Taiwan voksede Yang op under beskedne kår.

PETE BUTTIGIEG

Pete Buttigieg. Foto: JOSEPH PREZIOSO - AFP

Formue: 760.000 kroner

Indsamlet fra vælgerne: 400 millioner kroner

Den forhenværende borgmester fra byen South Bend, Indiana, er feltets yngste. Han er også den første åbent homoseksuelle amerikanske præsidentkandidat. Pete Buttigieg vandt overraskende primærvalget i Iowa (Iowa caucus).

AMY KLOBUCHAR

Amy Klobuchar. Foto: RICK WILKING - Reuters

Formue: 15 millioner kroner

Indsamlet fra vælgerne: 145 millioner kroner

Før Klobuchar blev valgt ind i senatet, arbejdede hun som advokat. I Iowa kom Amy Klobuchar på sjettepladsen.

ELIZABETH WARREN

Elizabeth Warren. Foto: JOE RAEDLE - AFP

Formue: 81 millioner kroner

Indsamlet fra vælgerne: 410 millioner kroner

Ligesom Bernie Sanders vil Elizabeth Warren indføre et offentligt sygesikringssystem i USA. Warrens formue stammer bl.a. fra universitetsarbejde, flere bøger og konsulentarbejde.

BERNIE SANDERS

Bernie Sanders. Foto: JUSTIN LANE - EPA

Formue: 17 millioner kroner

Indsamlet fra vælgere: 513 millioner kroner

Selv om Bernie Sanders beskriver sig selv som 'demokratisk socialist', er han tydeligvis også god til kapitalisme.