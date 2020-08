Mark Zuckerberg, som opfandt Facebook i 2004, har netop overskredet en gylden milepæl.

Han har nemlig en formue på mere end 100 milliarder dollars. Det svarer til 632 milliarder i danske kroner.

Det erfarer mediet CNN Business.

Facebook-skaberen blev torsdag en 'centibillionaire' - en person der har mindst 100 milliarder dollars.

Han er kun overgået af to andre mænd. Jeff Bezos, som opfandt Amazon, og Bill Gates, som stiftede Microsoft.

Senest fik hans formue et ekstra nyk opad, da Facebook's aktie steg med 6,5 procent torsdag.

Det sker dagen efter, at Facebook lancerede den nye app 'Reels', som er en kopi af TikTok, en kinesisk-ejet app, som er eksploderet i antal bruger inden for det seneste år.

Frigivelsen af app'en skete på samme tid som præsident Donald Trump truede med, at forbyde TikTok i USA.

Donald Trump gjorde alvor af truslen torsdag, hvor han advarede om, at han ville blokere TikTok i USA, hvis ikke den kinesiske ejer, ByteDance, solgte virksomheden Microsoft inden for 45 dage.

ByteDance har været i forhandlinger med Microsoft om et potentielt køb, men app'en er altså ikke blevet solgt endnu.

Derudover har TikTok også for nylig taget en kampen op mod Facebook og Mark Zuckerberg. Her har den administrerende direktør for TikTok og ByteDance, Kevin Mayer, udtalt, at 'Reels', er et kopiprodukt:

'Hos TikTok glæder vi os over konkurrence. Vi synes, at fair konkurrence gør os alle bedre,' skriver Kevin Mayer i et blogpost og fortsætter:

'Men lad os fokusere på fair og åben konkurrence, snarere end et ondartet angreb fra vore konkurrent Facebook - forklædt som patriotisme og designet til at sætte en stopper for vores tilstedeværelse i USA,' skriver han videre.

Præsentationen af app'en 'Reels' kommer en uge efter, at Facebook annoncerede, at de havde en stigende indtjening.

I torsdags gik firmaet ud, og fortalte, at de havde opnået en ny rekord på 3 milliarder brugere på tværs af sine platforme. Herunder WhatsApp og Instagram.

Facebook-aktierne er indtil videre steget med næsten 30 procent ,og det tilføjer 139 milliarder danske kroner ekstra til Mark Zuckerbergs formue.