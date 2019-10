30-årige Victor Vickery kan på ingen måde lide, at andre personer kigger på, når han har sex med sin kæreste.

Det fik 57-årige Assad Akar at føle i juli sidste år, hvor han blev opdaget i at smugkigge, mens Vickery og kæresten havde sex i Florida i USA.

Vickery blev så rasende, at han helt nøgen hastede ud til Akar, hvorefter han begyndte at slå og sparke ham.

Vreden løb af med Vickery, og overfaldet endte med et tragisk udfald, fordi Akar døde af sine skader. Det skriver Fox News.

Drabet på Akar blev dog ikke opklaret med det samme, og Vickery har lige siden været på fri fod.

Politiets lange efterforskning i sagen fik en ende i torsdags, hvor Vickery blev anholdt - sigtet for at have banket 57-årige Akar ihjel.

En måned efter overfaldet blev Vickery anklaget for at have begået seksuelt overgreb på en kvinde.

Ifølge Fox News har han været løsladt mod kaution i den sag, der ikke har fået sin endelige afslutning endnu.

30-årige Victor Vickery. Foto: Politiet Vis mere 30-årige Victor Vickery. Foto: Politiet

Politiet har efterfølgende oplyst, at de før har anholdt Assad Akar i lignende situationer, hvor han har kigget ind i huse på private grunde.

30-årige Victor Vickery forklarede politiet, at hans reaktion skyldtes, at han var bange for, at Akar var ved at bryde ind i deres hjem.

Han har mange gange før været i politiets søgelys i forbindelse med ulovlige stoffer, vold og hjemmerøverier.

Efter anholdelsen er Vickery blevet fængslet, men han kan købes fri mod 670.000 kroner, der er hans kaution.