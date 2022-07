Lyt til artiklen

Så kan du få en Barbiedukke, der er formet som dr. Jane Goodall. Det er en hyldest til den britiske kvinde, som er kendt som verdens fremmeste chimpanseekspert.

Der medfølger en separat chimpanse, der er modelleret efter dem, som dr. Goodall studerede. De kommer på markedet før verdens chimpansedag, der er på torsdag. Det skriver Sky News.

Den 88-årige dr. Goodall siger, at »i hele min karriere, har jeg ønsket at hjælpe unge mennesker med at blive nysgerrige, og at de skal undersøge verden omkring sig. Ligesom jeg gjorde det, da jeg først rejste til Tanzania for 62 år siden.

Gennem dette partnerskab håber jeg at kunne inspirere den næste generation til at følge mig i, at beskytte planeten.«

Her holder Jane Goodall både dukken fra Barbie og en chimpanse. Foto: Jane Goodall Institute Vis mere Her holder Jane Goodall både dukken fra Barbie og en chimpanse. Foto: Jane Goodall Institute

Barbiedukken, som er lavet af det amerikanske Mattel, Inc., er produceret med genanvendt plastik.

Dr. Goodall begyndte sit arbejde med chimpanserne i Østafrika i en alder af 26 år. Hun observerede dem i 1960, og begyndte at undersøge deres komplekse opførsel.

Dr. Goodall som Barbiedukke er en del af Inspiring Women-serien. Den hylder betydningsfulde kvinder, som tager risiko, ændrer regler, og gør vejen lettere til at drømme større end før, for generationer.

Andre dukker i serien er blandt andet den tidligere tennisstjerne Billie Jean King og den tidligere førstedame i USA, Eleanor Roosevelt.

Her ses Barbiedukken og chimpansen i er stykke 'afrikansk landskab'. Foto: Jane Goodall Institute Vis mere Her ses Barbiedukken og chimpansen i er stykke 'afrikansk landskab'. Foto: Jane Goodall Institute

»Vi ved at bæredygtighed er meget vigtigt for generationerne, der er på vej. Og vi er stolte over at offentliggøre den første bæredygtige Barbie netop nu,« siger Lisa McKnight, der er leder af Barbiedukker for Mattel.