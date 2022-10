Lyt til artiklen

Mens nedlukninger, påtvunget mundbind og andre coronarestriktioner er ved at gå i glemmebogen herhjemme, er covid-19 allestedsnærværende i coronaens arnested, Kina.

Omkring 208 millioner kinesere svarende til befolkningerne i Tyskland, Frankrig og Italien lever lige nu under coronarestriktioner.

Det skriver The Sun.

Lige nu er mindst 28 store kinesiske byer, herunder hovedstaden Beijing og millionbyer som Chongqing og Shanghai, underlagt restriktioner som følge af Kinas nultolerance politik – også kaldet Covid Zero – over for corona.

Det vurderes, at det er de meget smitsomme omikronvarianter BF. 7 og BA. 5.1.7, der er skyld i det seneste relativt lille smittetop, der har fået de kinesiske myndigheder til at reagere drastisk med nye skrappe restriktioner som eksempelvis indhedning af lokalområder.

Disse smitsomme varianter kan også smitte personer, der tidligere har været smittet med andre coronavarianter, skriver The Sun.

De seneste syv dage ligger det gennemsnitlige antal af nye smittetilfælde på 820 om dagen i det enorme land med 1,4 milliarder indbyggere.

Selvom der er ganske få nysmittede, reagerer det kinesiske styre konsekvent med nedlukninger og restriktioner.

Kinesiske arbejdere opsætter hegn rundt om et kvarter i Shanghai efter nye smittetilfælde i millionbyen her i oktober. Foto: HECTOR RETAMAL

Kinas nultolerancepolitik er ifølge The Sun af flere forskere blevet beskrevet som en fælde, som Kommunistpartiet uforvarende har fået sat for sig selv.

Hvis de kinesiske myndigheder dropper restriktionerne og åbner landet op, vil der ifølge forskerne med statsgaranti komme store coronaudbrud i Kina, og derfor er de kinesiske myndigheder nu tvunget ud i at lade de uendelige og upopulære nedlukninger fortsætte.