Det vakte ret stor opsigt, da en et bombeangreb for tre uger siden ramte en lagerbygning tilhørende Danfoss lidt uden for Ukraines hovedstad Kyiv.

Siden har den danske industrigigant være musestille om angrebets konsekvenser.

Men nu bryder kommunikationschef i Danfoss, Kasper Elbjørn, tavsheden.

Meldingen er, at den ramte lagerbygning er brændt ned til grunden efter angrebet.

(Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix) Foto: Asger Ladefoged

Det betyder, at alt inde på lageret er gået op i flammer, og det er ikke småpenge, tingene på lageret havde kostet Danfoss.

»Den er ikke meget værd i dag og havde en lagerbeholdning til et to-cifret millionbeløb,« siger Kasper Elbjørn.

Hvor meget tabet er i kroner og ører, vil kommuniaktionschefen dog ikke oplyse.

Ifølge Kasper Elbjørn et det fortsat uvist, hvem der står bag bombenedslaget, der skete på ottendedagen for den russiske invasion af Ukraine.