Den ikoniske (i Filippinerne) jeepney er tilbage på vejene i hovedstaden Manila fra i dag.

Endelig har den normalt fuldbesatte og forurenende, langstrakte jeep fået lov til at køre igen, efter at være blevet udstyret med diverse hjælpemidler mod coronavirus.

Plastik opdeler rummet inde i kabinen, så passagererne ikke sidder for tæt sammen.

Chaufføren skal bære handsker under hele turen, og kun kunder med ansigtsmasker får lov til at stige ombord.

Passagererne har ansigtsmasker på og er afskærmet af plastik. Foto: ELOISA LOPEZ Vis mere Passagererne har ansigtsmasker på og er afskærmet af plastik. Foto: ELOISA LOPEZ

Nu har 6.000 jeepneyer fået lov til at køre i Filippinernes hovedstad Manila. Foto: ELOISA LOPEZ Vis mere Nu har 6.000 jeepneyer fået lov til at køre i Filippinernes hovedstad Manila. Foto: ELOISA LOPEZ

Ifølge den filippinske regering vil der kun blive givet tilladelse til, at 6.002 af de anslåede 55.000 jeepneys får lov til at køre.

De får kun lov til at tage halvdelen af passagererne med ombord, på 49 ruter i hovedstaden.

Jeepneyerne har ikke kunnet køre i tre måneder på grund af coronavirusrestriktionerne.

Billetpriserne er overkommelige ni pesos (1,20 danske kroner) for de første fire kilometers kørsel med jeepneyen, skriver rappler.com. Alternativet er meget dyrere.

Chaufføren skal havde ansigtsmaske på under hele turen. Foto: ELOISA LOPEZ Vis mere Chaufføren skal havde ansigtsmaske på under hele turen. Foto: ELOISA LOPEZ

Chaufførerne på disse jeepneyer beder om almisser ved vejen. Foto: MARK R. CRISTINO Vis mere Chaufførerne på disse jeepneyer beder om almisser ved vejen. Foto: MARK R. CRISTINO

»Vores udgifter er meget større uden jeepneyerne. Vores eneste alternativ er at tage en taxi eller en rickshaw, der koster os 100 pesos hver vej,« siger Alejandra Carable, der ellers normalt benytter jeepneyen.

Flere af chaufførerne måtte tage mod almisser eller flytte ind i deres jeepney for at klare sig i månederne uden indkomst.

»Jeg er meget glad for, at vi nu endelig er tilbage. Dette her er vores indkomst. Vores daglige udgifter og vore børns skolepenge afhænger af vores job som chauffører,« siger jeepneychauffør Celo Cabangon.

Manila har stadig delvis karantæne på grund af coronavirussen. Busser og offentlig transport har lov til at køre med begrænset kapacitet.

Torsdag den 2. juli 2020 havde Filippinerne haft 38.805 smittede, og 1.274 var døde med coronavirus.