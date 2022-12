Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mindst 15 magtfulde, rige russere har i 2022 mistet livet under mystiske omstændigheder. Faldulykker har været en hyppig årsag.

Og nu har nok en russer mistet livet på denne måde.

Det skriver The Telegraph.

Denne gang er der tale om milliardæren Pavel Antov, som skulle være faldet i døden, mens han opholdt sig på et luksushotel i Indien.

Her var han for at fejre sin kommende 66-års fødselsdag.

Det er det andet dødsfald på Hotel Sai International i Rayagada indenfor en uge, idet russiske Vladimir Bidenov, som rejste sammen med Pavel Antov, blev fundet død på sit hotelværelse 22. december.

Pavel Antov tjente sin formue på at producere pølser, og han var da også på god fod med Vladimir Putin og angiveligt medlem af hans politiske parti.

Stemningen mellem dem vendte dog tilbage i juli, da Antov kritiserede de russiske missilangreb på Kyiv og kaldte det for terrorisme.

Antov undskyldte senere for beskederne, som var delt på WhatsApp, og påstod, at nogle andre stod bag.

Aleksej Idamkin, Ruslands generalkonsul i Calcutta, siger ifølge det russiske nyhedsbureau Tass, at der ikke er mistanke om, at en kriminel handling står bag Pavel Antovs pludselige død.

Du kan læse mere HER og de mange rige russere, som i løbet af 2022 har mistet livet.