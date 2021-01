Insekter kan – og kan skal måske understreges – være på vej på de europæiske middagstallerkener. I hvert fald er melorme nu blevet godkendt som menneskeføde.

Det kan måske lyde lidt for bizart for mange – og derfor understregningen i sætningen oven for. Men melorme bliver allerede brugt som en ingrediens i foder til vores kæledyr.

Melormene er billelarver og egentlig ikke orme. Det er de første insekter, der godkendes til menneskeføde af Det Europæiske Agentur for Fødevaresikkerhed (EFSA). Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det baner vejen for, at de gule 'orme' bliver brugt hele og tørrede i for eksempel curryretter. De kan også bruges som mel til at lave småkager, pasta og brød af.

I Frankrig findes firmaet Ynsect og her hældes mel af melorme i en sæk. Foto: Ardee Napolitano Vis mere I Frankrig findes firmaet Ynsect og her hældes mel af melorme i en sæk. Foto: Ardee Napolitano

Der er masser af protein, fedt og fibre i melorme, så det forventes, at de finder vej til de europæiske tallerkener i årene fremover.

Det er et resultat af en regulering, som fandt sted i 2018, at melorme er blevet godkendt. Under betegnelsen 'nye fødevarer' er man gået i gang med at godkende blandt andet insekter.

Ermolaos Ververis, der er fødevarevidenskabmand i EFSA, siger: »Der er stor interesse i det videnskabelige fællesskab, men også i fødevareindustrien for de spiselige insekter.«

Folk over det meste af verden som Afrika, Sydøstasien og Australien spiser allerede insekter.

De voksne melorme (i den røde kasse) bruges til at yngle med. Foto: Ardee Napolitano Vis mere De voksne melorme (i den røde kasse) bruges til at yngle med. Foto: Ardee Napolitano

»Der er nogle grunde, som kommer fra vores sociale og kulturmæssige erfaringer – den så kaldte 'ad-faktor' – som gør tanken om at spise insekter til en ulækker fornøjelse for mange europæere,« siger Giovanni Sogari. Han er forbrugerforsker ved universitetet i Parma, Italien.

»Med tiden kan sådanne attituder skifte,« mener han.