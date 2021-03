Han er blevet efterforsket for sin nabos død. Han har været sporløst forsvundet. Han har sagt, at han ville være præsident i USA.

Og nu er han tiltalt for bedrageri.

Der er selvfølgelig tale om John McAfee.

I 1980'erne grundlagde han et it-firma i eget navn, og det udviklede sig til det første kommercielle antivirusprogram, McAfee, som har beskyttet borgere verden over mod vira og trojanske heste lige siden.

Med succesen fulgte penge, men åbenbart også behovet og evnen til at skabe negative overskrifter omkring sig.

Den nu 75-årige rigmand har nemlig gennem tiden haft en række dårlige sager på sig, og nu skriver BBC, at han anklaget for at have brugt sine sociale medie-platforme til at tjene penge på kryptovaluta.

I alt har John McAfee og hans bodyguard tjent omkring 14 millioner dollars på finten.

Konkret er det sket ved, at McAfee og hans kompagnon har købt kryptovaluta og derefter promoveret valutaen kraftigt på hans sociale medier med mere end én million følgere.

Herefter er priserne steget, og så har de solgt igen.

Det er dog som sagt ikke første gang, at McAfee rammer avisspalterne.

I 2012 slog han sig ned i Belize i Mellemamerika. Her ville myndighederne en overgang tale med ham i forbindelse med drabet på hans nabo.

McAfee blev senere fundet i Guatemala, hvor han søgte politisk asyl, men her sendte myndighederne ham til USA.

Han blev aldrig mistænkt for mordet, men i 2020 bebudede han så pludselig, at han ville stille op som USA's næste præsident.

Nyhedsbureauet AFP talte i den forbindelse med ham på hans yacht, der lå ved Cuba.

Her påstod McAfee, at han ikke havde betalt skat i USA i otte år, at FBI var efter ham, og han noterede sig ironien i, at han var efterlyst af den stat, han ville være præsident for.

I oktober 2020 blev han imidlertid arresteret af politiet i Spanien i forbindelse med mistanken om skattesnyd.