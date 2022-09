Lyt til artiklen

Egentlig var det bare et helt almindeligt møde mellem to præsidenter.

Men efter billeder er dukket op af den russiske præsident, Vladimir Putin, umiddelbart inden mødet, har det pludselig fået stor opmærksomhed.

Mødet var mellem Putin og den kirgisiske præsident, Sadyr Japarov.

Det var sat op som et blandt mange i forbindelse med topmødet i det centralasiatiske land Uzbekistan kaldet Shanghai Coorperation Organisation (SCO).

Det er et topmøde, hvor statsoverhoveder fra blandt andet Kina, Iran, Rusland, Tyrkiet og Kasakhstan deltager for at snakke økonomi, sikkerhed og politik.

Og så er der mulighed for møder mellem de enkelte landes præsidenter.

Blandt andet mødtes Putin med den kinesiske præsident Xi Jinping under stor opmærksomhed torsdag.

Alligevel var Putins møde med kirgisiske Japarov blandt de mere opsigtsvækkende. Men det skyldes ikke så meget, hvad de to præsidenter havde at sige til hinanden.

Vladimir Putin med Kirgisistans præsident Sadyr Japarov. Foto: ALEXANDR DEMYANCHUK Vis mere Vladimir Putin med Kirgisistans præsident Sadyr Japarov. Foto: ALEXANDR DEMYANCHUK

Men i virkeligheden sekunderne, der ledte op til mødet.

Her var den russiske præsident allerede ankommet. Og så stod han foran rullende kameraer og måtte vente.

»Jeg lagde specielt mærke til, at Putin måtte vente på Kirgisistans præsident. Man ser Putin stå og famle med sit papir og ikke helt vide, hvad han skal gøre af sig selv,« siger Flemming Splidsboel, Ruslandekspert ved DIIS, til B.T.

Og selvom situationen kunne slås hen som intet andet end blot et lille akavet øjeblik for den magtfulde, russiske præsident, så siger situationen meget mere end det, fortæller Flemming Splidsboel.

Vladimir Putin, da han ventede på Kirgisistans præsident. Foto: ALEXANDR DEMYANCHUK Vis mere Vladimir Putin, da han ventede på Kirgisistans præsident. Foto: ALEXANDR DEMYANCHUK

»Det var jo Putin, der opfandt det her med at lade statsoverhoveder vente. Han opfandt det trick,« siger Flemming Splidsboel.

Tidligere har Putin ladet en række europæiske statsoverhoveder vente på, at han skulle ankomme.

Et symbol på, at han er den vigtigste. Det er ham, man venter på.

Men i løbet af sommeren trak det overskrifter verden over, da Putin måtte vente på den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan ved et møde.

Og nu sker det med præsidenten for et land, Putin og Rusland længe har anset for at være underlegen.

»Der er tale om en magtbalance, der er skiftet. Det smuldrer for Putin,« siger Flemming Splidsboel.