Da den dræbte journalist og systemkritiker Jamal Khashoggis søn sent torsdag landede i Washington DC, drog han uden tvivl et lettelsens suk.

Over endelig at være ude af det saudi-arabiske jerngreb.

I over et år har styret nemlig holdt sønnen Salah Khashoggi og hans familie som gidsler i landet.

»Det er tragisk, at det krævede Jamals død, før de saudiske myndigheder gav dem friheden til at rejse,« som en ven af familien siger til nyhedsbureauet AFP.

Han beskrev dem som kronprins Mohammed bin Salmans ‘yndlings-straf’ overfor familier til systemkritikere Khashoggis kollega om udrejseforbud

At det saudiske styre gerne tager hårde metoder i brug for at lægge pres på det indbyggere, er der talrige eksempler på.

Men ifølge kolleger fra Washington Post - som den dræbte Jamal Khashoggi skrev kritiske klummer for - var en af de mest udbredte netop rejserestriktioner.

»Da jeg sidst talte med Jamal i maj, klagede han over den øgede brug af rejseforbud.

Han beskrev dem som kronprins Mohammed bin Salmans ‘yndlings-straf’ overfor familier til systemkritikere,« skrev en kollega fra Washington Post forleden ifølge Business Insider.

Jamal Khashoggi fotograferet ved en konference få dage før han blev dræbt. Foto: Handout . Vis mere Jamal Khashoggi fotograferet ved en konference få dage før han blev dræbt. Foto: Handout .

Også Khashoggis redaktør på avisen, Karen Attiah, har skrevet om det.

»Selv om tre af hans fire børn har dobbelt statsborgerskab, straffede saudierne ham ved at begrænse hans børns rejseaktiviteter.«

Det var angiveligt i et forsøg på tvinge Jamal Khashoggi tilbage til Saudi-Arabien, at børnene fik forbud mod at forlade landet, hvor deres far oprindelig var anset rådgiver for højtstående embedsmænd og medlemmer af den saudiske kongefamilie.

Og så var han talsmand for reformer i landet og begejstret for de nye vinde, der blæste ind over ørkenstaten i takt med, at den unge prins Mohammed bin Salman fik en mere fremtrædende rolle i det royale hierarki.

Men begejstringen varede ikke ved.

Prinsen skyede ingen midler for at konsolidere sin magt. Han menes at stå bag drabet på dén prins, der truede hans position som kommende kronprins. Ligesom han har sendt hundredvis af fjender bag tremmer. Jamal Khashoggi kunne ikke tie stille.

Så begyndte truslerne. Så fik han et regulært forbud mod at skrive.

»Han fortalte mig, da vi mødtes første gang, at hans ex-kone var tvunget til at lade sig skille fra ham på grund af hans kritiske artikler,« har hans redaktør på Washington Post fortalt.

Til sidst måtte Jamal Khashoggi flygte til USA, hvor han blev skribent for Washington Post.

Derfra kunne hans kritik af systemet flyde frit.

»Den arabiske verden har fået sit eget jerntæppe. Ikke på grund af ydre fjender, men fordi indre kræfter strides om magten,« skrev han i en af sine sidste klummer.

Men bag det jerntæppe befandt hans søn Salah sig. Også da hans far blev dræbt på det saudiske konsulat i Istanbul den 2. oktober. Angiveligt efter ordre fra Mohammed bin Salman.

Kronprins Mohammed bin Salman skyr ifølge kritkere ingen midler for at konsolidere sin magt. Foto: Cliff Owen/AP Vis mere Kronprins Mohammed bin Salman skyr ifølge kritkere ingen midler for at konsolidere sin magt. Foto: Cliff Owen/AP

Tirsdag mødtes de to ansigt til ansigt. Kronprinsen og sønnen.

»Min dybeste medfølelse,« sagde Mohammed bin Salman. Der var hverken varme eller medfølelse i blikket.

»Jeg får lyst til at skrige og kaste op,« skrev forfatter og ven af Khashoggi-familien, Manal al-Sharif på twitter.

To dage efter fik Salah Khashoggi og hans familie endelig lov til at forlade landet. Og sørge over faderens død sammen med den øvrige familie.