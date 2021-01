Da Flavaine Carvalho kunne se, at drengen havde blå mærker i ansigtet og på armene, besluttede hun sig for at gøre noget.

»Jeg stillede mig, så det kun var ham, der kunne se mig, men det kunne forældrene ikke,« siger hun.

Nu er restaurantmanageren ifølge tv-stationen News 6 blevet hyldet af politiet for at gribe ind, da en familie satte sig ved et bord i restauranten Mrs. Potato nytårsaften.

Den utrolige historie er netop kommet frem under et pressemøde, hvor selv den ansvarlige betjent havde svært ved at holde tårerne tilbage.

»Hvis frøken Carvalho ikke havde reageret, ville den lille dreng nok ikke have været iblandt os meget længere,« lød det fra en tydeligt berørt Erin Lawler fra politiet i Orlando:

»Det er ikke til fatte, hvad det barn er gået igennem. Det var ikke misbrug, det var tortur. Og det kan på ingen måde retfærdiggøres.«

Og det fik Flavaine Carvalho stoppet den aften på restauranten i Orlando.

For da hun så skaderne på den 11-årige dreng, og undrede sig over, at han ikke måtte bestille mad, gik hun ud og skrev nogle få ord på et lille papskilt.

'Er du ok?' stod der, og hun stillede sig altså dernæst i en vinkel, så kun drengen kunne se, hvad der stod.

»Han rystede på hovedet, og så lavede jeg et nyt skilt, hvor der stod: 'Har du brug for hjælp?'. Han nikkede,« fortalte Flavaine Carvalho på pressemødet.

Herefter blev politiet tilkaldt, og de gruopvækkende forhold, drengen levede under, blev afsløret.

Ifølge politiet blev han eksempelvis hængt med hovedet nedad på en dør, spændt fast i ankler og hals. Han blev også slået med en trækost, og juleaften blev han bagbundet til en lille transportvogn, en såkaldt møbelhund. Den 11-årige dreng kunne også fortælle, at han regelmæssigt blev nægtet at spise som en form for straf.

Drengens stedfar og mor blev efterfølgende anholdt og sigtet for børnemishandling. Drengen og et andet barn – der var med på restauranten dén aften – er nu i myndighedernes varetægt og de har det ifølge politiet i Orlando »rigtigt godt og er meget glade«.