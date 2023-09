Natten til torsdag lød der pludselig et kæmpe brag i den svenske by Storvreta.

Da røgen havde lagt sig, var en ung kvinde død – og et helt land i chok.

Kort før klokken 04.00 detonerede en bombe i et toetagers villahus, som ligger i et fredeligt kvarter i Uppsala-forstaden Storvreta, som ligger omkring 60 kilometer nord for Stockholm.

Eksplosionen menes at have forbindelse til den blodige bandekonflikt, som i øjeblikket raser i Sverige.

En kvinde i 20erne døde efterfølgende af sine kvæstelser. Hun var et tilfældigt og fuldstændig uskyldigt offer.

Dagen derpå er Uppsala og Sverige rystet i sin grundvold.

»Det er som en krig,« siger en kvinde, som bor i området til VG.

»Det føles virkelig ikke trygt at bo her længere,« tilføjer kvinden, som af frygt for sin egen sikkerhed ønsker at være anonym.

Der er lagt blomster udenfor det totalsmadrede villahus, hvor en kvinde i 20erne omkom, da en bombe detonerede. Foto: Pontus Lundahl/TT/Ritzau Scanpix

Andre chokerede naboer fortæller til det norske medie, at de var flyttet til Storvreta, fordi byen var fredelig og rolig og et oplagt sted for børnefamilier.

Det har torsdagens dramatiske og uhyggelige begivenheder vendt op og ned på.

Men problemet begrænser sig på ingen måde til Storvreta. Voldsspiralen har sendt hele Sverige på den anden ende.

Alene i september er 12 personer blevet dræbt under den voldsomme bandekonflikt. Flere af dem var tilfældige ofre uden tilknytning til bandemiljøet.

»Sverige har aldrig før set noget lignende, intet andet land i Europa har set noget lignende,« sagde Sveriges statsminister, Ulf Kristersson under en tale til nationen torsdag aften.

Ulf Kristersson tilføjede, at han fredag skal mødes med rigspolitichef Anders Thornberg og kommandørchef Micael Bydén for at drøfte, hvordan myndighederne får situationen under kontrol.

Det er blandt andet på tegnebrættet at lade militæret hjælpe politiet med at få styr på den eskalerende bandevold.