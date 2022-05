Chokerende videooptagelser fra supermarked i Buffalo viser paniske kunder i vild flugt fra svært bevæbnet gerningsmand.

Der er panik og frygt i øjnene på de mange intetanende kunder i forretningen, som pludselig må tage flugten.

Udenfor mødes de af et frygteligt syn – på fortovet har gerningsmanden tilsyneladende nemlig allerede taget mindst ét liv.

Kort efter bliver gerningsmanden, en 18-årig hvid mand, anholdt af politiet.

18-årige Payton Gendron var ifølge politiet kørt tre en halv time fra sit hjem for lørdag eftermiddag at angribe mennesker i et primært sort kvarter i Buffalo.

Iklædt grønt camouflagetøj skød og dræbte Payton Gendron i alt 10 mennesker og sårede tre andre, inden han i sidste ende lod sig anholde af politifolk, der var ankommet til stedet, en Tops Friendly Market forretning.

11 af de 13 personer, som blev skudt, var sorte, siger myndighederne ifølge CNN.

Payton Gendron indledte sit massemord på parkeringspladsen, og han fortsatte indenfor, blandt andet ved at skyde og dræbe en sikkerhedsvagt.

»De beviser, som vi har indsamlet indtil videre, tager ikke fejl. Der er absolut tale om en racistisk hadforbrydelse, som vil blive retsforfugt som en hadforbrydelse,« siger politikommissær i Buffalo Joseph Gramaglia til Reuters.

Payton Gendron, som tilsyneladende livestreamede sine forbrydelser på Twitch, har erklæret sig ikke skyldig i anklagerne.

Både præsident Joe Biden og førstedame Jill Biden har meldt deres ankomst i Buffalo ovenpå massedrabet.