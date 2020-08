»Jeg kommer til at dø«.

Den 46-årige amerikaner George Floyd kom på tragisk vis til at forudse sin langsomme død, som politifolk i Minneapolis få minutter sendte ham over i.

Det viser den rystende video fra en af de deltagende betjentes kropskamera fra den fatale anholdelse 25. maj, som nu er blevet offentliggjort.

På videoen kan man op mod en snes gange desuden høre den skrækslagne mand klage sin nød til betjentene med ordene »I can't breathe« (Jeg kan ikke få vejret), som senere blev det centrale slogan for Black Lives Matter-demonstrationerne i USA mod racisme og politivold.

Allerede fra starten af politiets kontakt med George Floyd er det tydeligt, at betjentene ikke er til at spøge med.

På videooptagelserne fra det kamera, som en politimand rutinemæssigt havde fastspændt på kroppen, kan man se, at betjentene fra starten peger på George Floyds skrækslagne ansigt med en pistol, efter at de har fået ham til at åbne døren til sin bil ved at banke på sideruden med en lommelygte.

»Hold dine fucking hænder på rattet,« lyder kommandoen fra en af betjentene i flere omgange, mens George Floyd bag bilens rat tydeligvis bliver panikslagen.

Han siger, at han tidligere i en tilsvarende situationen har oplevet at blive skudt af politiet, og han fortæller, at han har klaustrofobi. Derfor gør han modstand, da politifolkene med magt forsøger at tvinge ham ind på bagsædet af politibilen med hænderne i håndjern bag ryggen.

George Floyd fik fra starten af kontakten med politibetjentene fra Minneapolis en pistol rettet mod sit hoved. Det afslører videooptagelserne fra betjentens kropskamera, der nu er blevet frigivet. Foto: MINNEAPOLIS POLICE DEPARTMENT

Undervejs når den grædende, 46-årige mand et par gange at kalde på sin nyligt afdøde mor, inden de fire politifolk i fællesskab haler ham hulkende ud fra politibilen og lægger ham ned på asfalten.

Trods George Floyds desperate protester presser betjenten Derek Chauvin i otte minutter og 46 sekunder sit ene knæ mod arrestantens hals, indtil livet ebber ud af ham på asfalten.

På optagelserne kan man undervejs høre, at bestyrtede tilskuere gør betjentene opmærksomme på, at George Floyd ikke længere trækker vejret.

Tilskuerne opfordrer også politifolkene til at tjekke hans puls, men alligevel beholder den ene betjent fortsat sit knæ presset mod den livløse mands hals i over to et halvt minut.

Foto: MINNEAPOLIS POLICE DEPARTMENT

Floyds pårørende har senere sagt, at han havde mentale problemer og var bange for politiet.

Politiet var tilkaldt, fordi Floyd havde forsøgt at købe cigaretter med en falsk 20 dollarseddel.

Den nu fyrede politibetjent Derek Chauvin, som er hvid, er efterfølgende blevet sigtet for, hvad der i amerikansk lovgivning kaldes drab af anden og tredje grad.

Tre andre fyrede betjente er sigtet for at have hjulpet Derek Chauvin og tilskyndet til drab.

Foto: MINNEAPOLIS POLICE DEPARTMENT

George Floyds familie har desuden separat sagsøgt byen Minneapolis og de fire politibetjente, der er anklaget for hans død.

Ifølge det civile søgsmål, der er indgivet ved en distriktsdomstol i Minnesota, krænkede de fire betjente George Floyds rettigheder, da de fastholdt ham under den fatale anholdelse.

Familien mener også, at myndighederne i Minneapolis har tilladt en kultur, hvor overdreven magtmisbrug, racisme og straffrihed har fået lov at blomstre i byens politistyrke.