Sidste uge præsenterede en række eksperter i det amerikanske program 60 minutes teorien om, at det forsvundne MH370-fly fra Malaysia Airlines blev styrtet med vilje af kaptajn Zaharaie Ahmad Shah.

Læs hele artiklen om den teori her.

Alle er dog ikke enige i den teori. Siden '60 minutes'-udsendelse har de australske luftfartsmyndigheder, der har været med i eftersøgningen af MH370, nemlig meldt sig på banen med en kritik af den nye teori.

Det skriver The Guardian.

Ifølge eksperterne fra '60 Minutes' sørgede piloten bevidst for, at trykket i kabinen faldt, så alle passagerer uden iltmaske mistede bevidstheden. Det ville nemlig også forklare stilheden fra flyet. Lydoptagelser har nemlig hverken afsløret nogen mayday, farvel-besked eller forsøg på nødopkald.

I en høring sidste tirsdag i Canberra, Australien, manede Peter Foley fra de australske luftfartsmyndigheder den teori til jorden.

Peter Foley udtalte ifølge The Guardian, at Zaharaie Ahmad Shah godt kunne få folk til at besvime ved at sænke trykket i kabinet, men at kaptajnen i det tilfælde selv ville være besvimet af det pludselige fald i trykket.

En del af eksperternes teori fra '60 Minutes' indebærer nemlig, at Zaharaie Ahmad Shah var ved bevidsthed gennem hele flyvningen og foretog en kontrolleret landing på havet. På den måde kunne han undgå, at flyet gik i mange stykker, som det ville være tilfældet med et decideret styrt.

Men ifølge Peter Foley er det altså ikke en plausibel teori:

»Vi har en analyse af de sidste to transmissioner, der viser, at flyet i høj grad var faldende. Vi har også 30 vragrester, nogle inde fra selve skroget, der viser, at det ramte vandet med en betydelig kraft. Vi har ret mange beviser, der peger i retningen af, at der ikke var nogen kontrol, da flyet ramte vandet,« sagde Peter Foley ifølge The Guardian til høringen.