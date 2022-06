Lyt til artiklen

24. maj 2022 vil for altid stå som dagen, hvor tragedien indtraf i Uvalde, Texas.

En 18-årig gerningsmand dræbte 19 skolebørn og to lærere på Robb Elementary i et af de værste masseskyderier i nyere amerikansk historie.

Men faktisk var dagen på ingen måde exceptionel, hvis man ser på antallet af skuddræbte på tværs af USA.

Langtfra.

Det viser omfattende statistik fra Gun Violence Archive samlet af Sky News.

Således er der i de efterfølgende to uger efter det frygtelige skoleskyderi skudt og dræbt utrolige 730 personer i USA.

AR-15 rifler udstillet på NRA-konference afholdt efter Uvalde-massedrabet. Foto: PATRICK T. FALLON Vis mere AR-15 rifler udstillet på NRA-konference afholdt efter Uvalde-massedrabet. Foto: PATRICK T. FALLON

De er blevet dræbt i 650 separate episoder siden 24. maj, viser tallene, og det svarer altså til gennemsnitligt godt 46 skudepisoder med dødeligt udfald om dagen.

På selve dagen for Uvalde-skyderiet blev der registreret i alt 33 forskellige episoder med dødeligt udfald for i alt 56 personer.

Ud af de 730 personer, som har mistet livet på grund af skydevåben, var 23 små børn, mens 66 var teenagere.

Tror du, det vil lykkes præsident Joe Biden at få strammet den amerikanske våbenlovgivning?

De rystende tal viser desuden, at der er registreret skuddræbte i 43 af USAs 50 delstater i de to uger efter Uvalde-tragedien.

Der er registreret tre masseskyderier i Texas alene efter Uvalde.

Sky News noterer desuden, at der i de fleste episoder er tale om, at én person mister livet. Det sker typisk efter, at et gadeslagsmål eller en episode med vold i hjemmet eskalerer, eller efter skud fra politifolk.