En lille pige på seks år forsvandt fredag ud i det blå i sin hjemby New Carlisle i den amerikanske delstat Indiana.

To timer senere blev frygten til virkelighed, da hun blev fundet død. Siden har sagen sendt rystelser gennem lokalsamfundet – også på grund af, hvem politiet har anholdt i sagen.

Det skriver CNN.

Den seksårige pige ved navn Grace Ross forsvandt fredag omkring klokken 18.30 lokal tid.

En stor eftersøgningsaktion blev sat i gang i håbet om at finde hende i live, men desværre endte det ikke sådan. To timer senere blev hun fundet liggende død i et skovområde i nærheden.

En foreløbig obduktion viser, at pigen højst sandsynligt døde som følge af kvælning.

Siden har byen været i sorg, og søndag blev der afholdt en mindehøjtidelighed, hvor blandt andre pigens bedstemor – Kelli Howard – var til stede. Til lokalmediet WBND fortalte hun ifølge CNN, at hendes barnebarn altid havde holdt af hendes smykker:

»Så jeg sagde til hende, at når hendes fingre blev store nok til at passe disse ringe, så kunne hun få dem. Hendes hænder blev aldrig større end babyhænder,« fortalte hun, mens hendes øjne skinnede.

Grace Ross blev kun seks år. Foto: Privatfoto Vis mere Grace Ross blev kun seks år. Foto: Privatfoto

I et mindeord sætter Grace Ross' familie også ord på deres tragiske tab:

»Hun var lyset i rummet. Den mest skinnende blomst i vasen. Hun kunne ændre dit humør fra dårligt til godt og fra godt til fantastisk. Hun var venlig, udadvendt, rar, glad og enestående. Kort fortalt var hun fantastisk. Hun var elsket af alle, og hun vil blive savnet af mange.«

Mens selve dødsfaldet har rystet byen, har en anholdelse i sagen også vakt opsigt.

Politiet har nemlig anholdt en 14-årig i forbindelse med pigens død.

Teenageren sidder varetægtsfængslet i et ungdomsfængsel, og det forventes, at vedkommende skal møde op i retten på mandag.

Det vides ikke, hvad den 14-årige er anholdt for – og politiet har oplyst, at man ikke vil komme med flere detaljer om sagen i øjeblikket.