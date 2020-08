En modbydelig sag optager lige nu borgerne i den israelske by Eilat.

To personer er blevet fængslet og sigtet for at have voldtaget en kun 16-årig pige. Men sagen er langt fra slut for det israelske politi.

Én af de anholdte hævder nemlig over for myndighederne, at der i alt var 30 mænd, der skulle have haft seksuel omgang med pigen. Det skriver lokale medier i Elias, ifølge BBC.

Overgrebene skulle have fundet sted, mens pigen var beruset. Pigen var i byen med en veninde, hvorefter de tog hjem og mødtes med en række 'bekendte'.

Og det var så her, at mændene på skift angiveligt voldtog pigen, der fredag indgav en politianmeldelse.

Pigens veninde forsøgte angiveligt at komme til undsætning, men kunne ikke stille noget op mod de 30 mænd.

Politiet fandt frem til en af de anholdte, eftersom der havde været en korrespondance mellem vedkommende og den 16-årige pige. Her skulle den anholdte have sendt videoer, der viser overfaldet, skriver mediet.

De sigtede erkender at have haft sex med pigen, men nægter alle anklager om voldtægt.

Sagen har vakt harme i Israel, herunder hos landets premierminister, Benjamin Netanyahu, der kræver, at de involverede skal holdes til ansvar for deres ugerninger.

»Dette er chokerende. Der er ingen andre ord. Dette er ikke kun en forbrydelse mod pigen, dette er en forbrydelse mod menneskeligheden, som i sig selv giver grund til fordømmelse,« har han tweetet, skriver BBC.

Også landets forsvarsminister har forsikret, at en politieftersøgningen meget snart bliver iværksat for at komme til bunds i sagen.

De sigtedes identitet er ikke kendt, men ifølge lokale medier er de i midt 20'erne.