Hun havde ringet og ringet. Forsøgt igen og igen. Uden at få noget svar fra datteren, som ingen vidste hvor var.

Men da hun kom hjem og gik ud på badeværelset, ventede der hende et forfærdeligt syn.

For mens hun havde en ven i røret og var i gang med at bede ham om at hjælpe med at lede, fik hun øje på en fod, der stak ud fra badekarret.

»Så trak jeg gardinet fra. Der lå hun.«

Sådan fortæller amerikanske Jacqueline Medina til Fox News om den forfærdelige og brutale sag, der de seneste dage har rystet lokalsamfundet i delstaten Texas.

For i badekarret lå hendes blot 16-årige datter, Lizbeth Medina. Livløs og dræbt.

Den tragiske sag udspillede sig tirsdag i byen Edna. Den morgen – omkring klokken 06 – var Jacqueline Medina taget afsted mod arbejde, efter hun havde vækket sin datter, da Lizbeth skulle op og gøre klar til cheerleading-træning.

Senere den dag var det meningen, at Lizbeth skulle have været med i juleparade med sit cheerleaderhold.

Til Fox News har Jacqueline Medina fortalt, at hun sidst havde kontakt med datteren ved 07.30-tiden.

Derefter kom der intet svar fra teenageren – og både moderen og hendes venner troede til at begynde med, at det var fordi, hendes mobil var gået ud.

Efter arbejde tog Jacqueline Medina hen for at overvære juleparaden, men hun kunne ikke se sin datter blandt de fremmødte.

Da hun spurgte nogle af hendes holdkammerater, hvor Lizbeth var, havde ingen et svar til hende.

Panikken begyndte at brede sig i Jacqueline Medina, som gentagne gange forsøgte at ringe til sin datter, men ikke fik svar.

Hun gik derfor i gang med at ringe til andre for at bede dem om hjælp til at finde Lizbeth – og det var også det, hun var i gang med, da hun ankom hjem til deres lejlighed.

Og til sidst gjorde det skræmmende fund på badeværelset.

»Ord kan ikke beskrive, hvad jeg følte i det øjeblik, da jeg fandt min datter på den måde,« har moderen ifølge ABC News fortalt i et interview i Crossroads Today:

»Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg af hele mit hjerte håber, at min datter får retfærdighed. Nogen gjorde mit barn fortræd. Nogen tog mit barn fra mig.«

Politiet har holdt kortene meget tæt til kroppen i sagen indtil videre, men har dog oplyst, at man leder efter denne mand. Foto: Edna Police Department Vis mere Politiet har holdt kortene meget tæt til kroppen i sagen indtil videre, men har dog oplyst, at man leder efter denne mand. Foto: Edna Police Department

Til NBC News fortæller Lizbeths moster, Ana Medina – som også har oprettet en indsamling på GoFundMe – at hendes niece sandsynligvis var ved at gøre sig klar til at tage i skole, da det skete:

»Hun havde stadig sin pyjamas på. Vi har ingen oplysninger lige nu om noget som helst. Vi vil bare have svar,« siger hun.

Det lokale politi – Edna Police Department – har foreløbigt holdt kortene meget tæt til kroppen i sagen, men har bekræftet, at man efterforsker sagen som drab.

Lørdag offentliggjorde politiet også en række billeder af en mand, der efterlyses som en 'person af interesse' i sagen.

Politiet leder efter denne mand i sagen. Han betegnes som 'en person af interesse'. Foto: Edna Police Department Vis mere Politiet leder efter denne mand i sagen. Han betegnes som 'en person af interesse'. Foto: Edna Police Department

Den mand, de leder efter, har muligvis en tatovering bag sit højre øre. Derudover er det småt med beskrivelse af den mulige mistænkte.

Der er ikke meldt noget ud om Lizbeths dødsårsag.

Sagen efterforskes fortsat.