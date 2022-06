Lyt til artiklen

»Lige når du tror, du har set det hele, så sker sådan noget.«

Fundet af fem personer, der lå døde på en gård i den amerikanske delstat Texas, har skabt dybe rystelser gennem lokalsamfundet.

»Det er helt klart et af de mest hjerteskærende scenarier, jeg har skullet håndtere, og jeg har set og været igennem en del,« lyder det fra Andy Kahan, der er direktør i Crime Stoppers of Houston, til NBC News.

Det hele begyndte, da tre brødre og deres fætter i sidste uge pakkede deres tasker for at køre afsted mod gården, der ligger i Centerville, for at tage af sted på en traditionsrig fisketur med deres bedstefar.

Her ses et arkivfoto af 16-årige Carson Collins, 11-årige Hudson Collins og 18-årige Waylon Collins. Vis mere Her ses et arkivfoto af 16-årige Carson Collins, 11-årige Hudson Collins og 18-årige Waylon Collins.

Den ældste af brødrene, 18-årige Waylon Collins, var lige blevet student, og skulle ud at nyde begyndelsen af sommeren med sine to yngre brødre, 16-årige Carson og 11-årige Hudson, og deres fætter, 11-årige Bryson, der også havde fået fri fra skole.

De lastede bilen med fiskestænger og andet grej, før de satte kursen mod familiegården, der ofte blev brugt til ture ud på de lokale søer og til jagteventyr.

Sammen med dem var deres bedstefar, 66-årige Mark Collins.

Men da ingen senere kunne få kontakt til nogen af dem, begyndte panikken at brede sig.

Arkivfoto af 11-årige Bryson Collins. Vis mere Arkivfoto af 11-årige Bryson Collins.

Familien ringede derfor torsdag til det lokale politi og bad dem om at tjekke op på de fem.

Da betjente kom ud til stedet, fandt de bedstefaderen og de fire børn ligge døde inde i gården.

Noget tyder på, at de aldrig nåede at komme ud på deres fisketur, før tragedien skete. I stedet tyder alt på, at de kort efter, de var ankommet, stødte på en eftersøgt mand, skriver The Guardian.

En mand, der nogle uger forinden havde formået at flygte fra politiet og som var målet for en stor menneskejagt.

Arkivfoto af 66-årige Mark Collins. Vis mere Arkivfoto af 66-årige Mark Collins.

Tre uger før tragedien havde Gonzalo Lopez formået at komme fri af sine håndjern, mens han sad på en bustransport, der skulle fragte ham fra et statsfængsel i Texas til Huntville, hvor han havde en lægeaftale.

Efter at været kommet løs, angreb han buschaufføren, som blev stukket i hånden, før han undgik skuddene fra betjentene og lykkedes med at løbe ind i et skovområde og væk fra politiet, skriver The Guardian.

En massiv menneskejagt blev sat i gang for at finde Lopez, der var idømt to livstidsdomme for at have skudt en betjent og dræbt en mand, han havde kidnappet for at få en løsesum til at betale et narkokartel, han skyldte penge.

Flere gange havde betjente været forbi Collins-familiens gård for at tjekke, om han kunne have søgt skjul der, men alle gangene havde den stået tom.

Nu formodes det, at Gonzalo Lopez nogle dage før, at familien dukkede op ved stedet, havde brudt ind i en af nabobygningerne.

Det vides ikke, om han havde skiftet over til familiens gård, før de ankom til stedet, eller om han brød ind i hjemmet, efter de var ankommet.

Det, der står klart, er dog, at de fem familiemedlemmer blev fundet dræbt – og at familiens ene bil var væk.

Den blev senere fundet flere end 300 kilometer væk, og bad rattet sad livstidsfangen, som forsøgte at flygte fra politiet igen.

Det førte til en biljagt, som endte i en ulykke, hvorefter Gonzalo Lopez skød mod politiet, som skød tilbage.

Flugtfangen blev ramt og afgik ved døden.

»Det, der skete med Collins-familien, er ubeskriveligt. De børn var lysende, skinnende stjerner,« siger David Crain, der er en nær ven af familie, til The Guardian.

»Selv for de hårdeste af de hårde er det her svært at håndtere.«

Dødsårsagen er ikke blevet oplyst, og det står ikke klart, hvad der skal have ført til drabene.