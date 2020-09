Allerede inden den er udkommet, har en bog om Donald Trump skabt stort drama i USA.

Præsidenten er i bogen blevet blevet beskyldt for bevidst at underspille betydningen af coronavirus over for det amerikanske folk. Men det er ikke den eneste store nyhed i bogen.

CNN har fået adgang til en udgave af bogen 'Rage', som først udkommer i den kommende uge.

Og det har mediet lavet en omfattende artikel om.

Helt nede i bunden af den artikel gemmer sig en noget overraskende oplysning.

Den har den legendariske amerikanske journalist bag bogen Bob Woodward, der var en af to journalister, som afslørede Watergate-skandalen, fået fra kilder i såvel NSA og CIA.

Ingen står frem med navn, men Woodward kan skrive, at to navngivne kommuner i Florida under præsidentvalget i 2016 fik deres valgmaskiner hacket af russiske hackere.

Hackerne placerede malware i maskinerne, som potentielt gjorde det muligt at slette stemmer.

Det skete i St. Lucie og Washington County, der ligger henholdsvis på den sydlige østkyst ca. en times kørsel nord for Miami og i det nordvestlige Florida mellem Pensacola og Tallahassee.

Det er første gang, der sættes konkret navn på flere kommuner, hvor russere har forsøgt at påvirke det amerikanske præsidentvalg helt konkret.

Woodward skriver ifølge CNN, at der ikke er bevis på, at malwaren i maskinerne var blevet aktiveret. Men slår samtidig fast, at netop den type valgmaskine, der blev brugt i St. Lucie og Washington County, blev brugt flere steder rundt om i USA.

Og så bruger Woodward også ordlyden 'mindst', når det beskrives, at to kommuners valgmaskiner har været ramt af malware.

Bob Woodwards (tv) nye bog 'Rage' er blevet til efter 18 interview med Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN, JIM WATSON Vis mere Bob Woodwards (tv) nye bog 'Rage' er blevet til efter 18 interview med Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN, JIM WATSON

Det er ikke første gang, det har været fremme, at et par kommuner i Florida har været offer for russiske hacking i forbindelse med valget i 2016.

Det kunne den særlige undersøgelse af Ruslands indblanding i det amerikanske valg allerede konkludere sidste år.

Dengang lød det fra i Robert Muellers rapport, at mindst en kommune i delstaten havde været ramt.

Det blev senere opgraderet af Floridas republikanske guvernør, Ron DeSantis, til at være to kommuner.

Donald Trump har gentagne gange nægtet, at præsidentvalget i 2016 blev forsøgt påvirket af Rusland. Men nye oplysninger synes at tyde på, at det skete. Foto: Drew Angerer Vis mere Donald Trump har gentagne gange nægtet, at præsidentvalget i 2016 blev forsøgt påvirket af Rusland. Men nye oplysninger synes at tyde på, at det skete. Foto: Drew Angerer

Og senere kunne Washington Post beskrive, at netop Washington County var blandt dem, russerne havde infiltreret.

Flere amerikanske medier har forsøgt at få kommentarer fra de valgtilforordenede i de to kommuner i Florida.

Men personer, der har en form for kommentar, har benægtet viden om, at deres valgmaskiner skulle være blevet hacket.

Det er dog langtfra lig med, at det ikke kan have fundet sted. Det slog mediet The Intercept fast i en artikel i 2018. Ganske enkelt har de lokale myndigheder først fundet ud af, at de skulle være ramt, når de læste lækkede oplysninger om det i medierne.

Oplysningerne i Woodwards bog kan være endnu en omgang dynamit i den amerikanske valgkamp.

Lige siden valget i 2016 har Donald Trump nægtet fuldstændigt, at Rusland skal have forsøgt at påvirke det amerikanske valg.

Demokraterne med Hillary Clinton i front har derimod i lang tid været bekymret over den potentielle indflydelse, som Rusland har spillet i valgets udfald.