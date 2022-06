Lyt til artiklen

»En dyb fiasko.«

Så brutal er dommen over politiet i den lille by Uvalde i Texas. Der er nemlig dukket uhyggelige beviser op i forbindelse med efterforskningen af skoleskyderiet, hvor 19 elever og to lærere mistede livet.

Beviserne har hobet sig op mod politiet, siden skyderiet fandt sted 24. maj på Robb Elementary School.

Responsen kom for sent, deres kommunikation var for dårlig, ingen tog ansvar, har kritikken blandt andet lydt.

Men nu er noget nær den ultimative anklage mod det lokale politi kommet.

Og den bliver sagt højt og uden omsvøb.

»Der er overvældende beviser for, at politiets svar på angrebet på Robb Elementary var en dyb fiasko.«

Ordene stammer fra direktøren for Texas Department of Public Safety, Steven McCraw, der har undersøgt forholdene i forbindelse med massakren i Uvalde.

I et klip fra en høring flår han nærmest de lokale politimyndigheder fra hinanden.

»Politiets svar er det præcis modsatte af alt det, vi har lært i de to årtier siden massakren på Columbine,« lyder det fra McCraw, der holder en kort pause.

Så fortsætter han med et tungt suk.

»Tre minutter efter gerningsmanden gik ind i skolens bygninger, var der tilstrækkeligt med bevæbnede betjente iført skudsikre veste til at isolere, distrahere og neutralisere gerningsmanden,« sagde McCraw.

Overvågning fra Robb Elementary School viser, at bevæbnet politi var til stede på skolen efter få minutter. Vis mere Overvågning fra Robb Elementary School viser, at bevæbnet politi var til stede på skolen efter få minutter.

Det var en direkte henvisning til, at politiet først rykkede ind og skød gerningsmanden efter en time og 14 minutter.

Det gav gerningsmanden uanede mængder tid til i ro og mag at myrde den ene unge skoleelev efter den anden.

I alt 19 børn omkring tiårs alderen blev dræbt. Likvideret med koldt blod.

Det samme gjorde to lærere på grundskolen.

Beslutningen om ikke at gå ind og stoppe gerningsmanden blev truffet af den øverstbefalende på stedet.

Han vægtede betjentenes liv over børnenes, mener McCraw.

»Det eneste, der holdt de mange betjente i skolens gang tilbage fra at gå ind i lokalerne, hvor gerningsmanden befandt sig, var den ledende betjent på stedet. Vedkommende besluttede at sætte betjentes liv over børns liv,« siger han og holder pause igen.

Skoleskyderiet i Uvalde har nok engang sat debatten om våben på dagsordenen i USA.

Gerningsmanden, den 18-årige Salvador Ramos, var nemlig bevæbnet med en AR-15 automatriffel.

Det er et våben, langt de fleste kan købe i USA. Og det er et våben, som normalt ellers udelukkende bruges i krigssituationer.

Nu vil kræfter på den amerikanske venstrefløj nok engang forbyde automatvåben, mens dele af højrefløjen med den stærke våbenorganisation NRA kæmper for amerikanernes ret til at eje hvilket som helst våben, de ønsker.

Men i Uvalde er fokus mindre på våben og mere på, hvad de mange betjente, der var på skolen, kunne have gjort for at forhindre endnu en uhyggelig tragedie.

Steven McCraws udtalelser runger stadig.

»Betjentene havde våben, børnene havde ingen. Betjentene havde skudsikre veste, børnene havde ingen. Betjentene havde træning, gerningsmanden havde ingen.«