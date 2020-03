For få måneder siden købte en samler et gammelt, slidt fotoalbum fra Anden Verdenskrig på et marked for antikviteter i Polen. Inde i albummet var omkring 100 billeder af landskaber.

Men kort efter købet begyndte manden at undre sig. Albummets omslag havde noget, der lignede en tatovering på sig. Også et menneskehår klistrede sig til det. Og så lugtede det mærkeligt.

Så han indleverede bogen til eksperter fra Auschwitz Memorial Museum, fordi tatoveringen lignede den slags tatoveringer, der sad på indsatte i tyske KZ-lejre under Anden Verdenskrig, skriver The Sun, Daily Mail og Metro.

Eksperternes konklusion var hårrejsende: Omslaget er bevis for en grufuld krigsforbrydelse. Det er lavet af hud fra et menneske.

Og selvom det lyder helt vildt, er det – ufattelig nok - ikke usædvanligt.

En grufuld historie gemmer sig bag omslaget på bogen.

Fotobogen kommer nemlig fra det område i Tyskland, hvor koncentrationslejren Buchenwald lå.

Et sted, som under Anden Verdenskrig blev berømt for henrettelser af og eksperimenter på fanger.

ILSE KOCH, KENDT SOM HEKSEN FRA BUCHENWALD. UDATERET ARKIVFOTO.

En af dem, der er blevet berygtet for sine formodede krigsforbrydelser, er 'heksen fra Buchenwald', Ilse Koch, som var gift med lejrens kommandant Karl-Otto Koch.

Hun fik et ry for at udpege fanger med ’interessante tatoveringer’. Herefter blev de myrdet, så deres hud kunne bruges som omslag til bøger, bordduge, lampeskærme og andre genstande til hjemmet.

Der var sågar historier om, at afhuggede tommelfringre blev brugt som kontakter til at slukke og tænde loftlyset med.

En anden årsag til, at fangernes hud blev høstet, var, at en læge ved navn Erich Wagner indsamlede omkring 100 fangers hud i forbindelse med sin P.hd-afhandling, som han udarbejdede i lejren.

Overlevende jødiske fanger i Buchenwald lejren taget da lejren bliver befriet af general Pattons 3arme og 166 signal photo companny

Eksperternes undersøgelse af den samlerens fotobog afslørede, at den kommer fra Buchenwald-lejren og fra de samme lokaler, hvor fangernes hud blev brugt som omslag til flere bøger og lampeskærme.

Bogen var oprindeligt ejet af en familie fra Bayern, som drev et nærliggende hotel, samtidig med at nazisterne drev lejren i Buchenwald.

De har med stor sandsynlighed fået fotobogen i gave.

Og hvad skete der så med forbryderne fra Buchenwald?

Karl-Otto Kochs forbrydelse var - selv for SS - for hård kost.

Han havde, ud over de groteske forbrydelser i lejren, gjort sig skyldig i andre kriminelle forhold, blandt andet berigelse og underslæb.

Han blev tiltalt af sin egen organisation, SS, og skudt i april 1945 - en uge før amerikanerne befriede lejren.

Lægen Erich Wagner blev i første omgang taget til fange af amerikanske soldater, da de befriede Buchenwald i april 1945.

Han undslap dog og levede en anonym tilværelse i Tyskland frem til 1958, hvor han igen blev pågrebet.

Herefter begik han selvmord.

Ilse Koch blev i første omgang frikendt for at have været direkte involveret i de frygtelige hændelser i Buchenwald. Hun blev dog senere dømt for flere ting, hun havde gjort under Anden Verdenskrig.

Efter flere omgange i forskellige fængsler begik hun selvmord i 1967.