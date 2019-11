»Åh gud. Bed for os alle sammen.«

Sådan lyder det i en WhatsApp-chat blandt fortvivlede familiemedlemmer blot få timer efter massakren på tre mødre og seks børn i det nordlige Mexico.

Det afslører rystende lydfiler, som er blevet delt af det amerikanske medie CNN.

Stemmen på lydfilerne tilhører Kendra Lee Miller hvis mor og søskende sad i én af tre biler med mødre og børn, der kom kørende i en konvoj mellem de mexicanske stater Sonora og Chihuahua på vej på familiebesøg, da medlemmer af en kriminel gruppe, potentielt fra et narkokartel, åbnede ild og skød og dræbte alle tre kvinder og seks af deres børn.

Medlemmer af Lebaron-familien har besøgt stedet, hvor ni af deres familiemedlemmer bev dræbt på brutal vis. Foto: STR

»Min mors Suburban (bil red.) er udbrændt ... lige ved bakken,« kan man høre en tydelig rystet og berørt Kendra Lee Miller sige i én af de talebeskederne, hun sendte i en familiechatgruppe kort efter den brutale massakre.

Alle de dræbte var medlemmer af LeBaron-familien. En mormonsk familie med både mexicanske og amerikanske statsborgere, der i årevis har boet i det nordlige Mexico på grænsen mellem delstaterne Sonora og Chihuahua.

»Nita og hendes børn er døde. De er blevet brændt inde i bilen. Onkel Jeffery har bekræftet det. Han talte fem lig. Deres knogler er brændte ... Deres knogler er fuldstændig brændt. Åh gud bed for os alle sammen,« siger Miller i en af beskederne. Hun taler om sin svigersøster Rhonita Marie Miller og fire af hendes børn.

30-årige Rhonita Marie Miller var sammen med fire af sine syv børn på vej til Arizona for at hente sin mand, der arbejder i USA, da massakren fandt sted.

Dawna Ray Langford og to af hendes sønner på to og 11 år er blandt de dræbte. Foto: NICOLE NERI

Et andet familiemedlem, 43-årige Dawna Ray Langford, kørte 16 kilometer længere fremme. Sammen med hendes ni børn, var hun på vej til Chihuahua for at besøge familie.

Så langt nåede de dog aldrig. Dawna Ray Langford og to af hendes børn, Trevor Harvey Langford på 11 år og Rogan Jay Langford på to år blev skudt og dræbt.

I den tredje bil sad Christina Marie Langford Johnson sammen med sin 7 måneder gamle datter. De var på vej for at møde hendes mand og resten af deres børn. Familien skulle flytte til North Dakota.

Christina Marie Langford Johnson blev dræbt i massakren, men hendes blot syv måneder gamle datter blev fundet i live og uskadt i bilen, der var dækket af skudhuller. Ifølge vidner blev babyen fundet siddende i sit bilsæde, som det tydede på, at moderen havde placeret på gulvet i et desperat forsøg på at redde sit barns liv.

Christina Marie Langford Johnsons mand, Tyler Johnson, ved hendes begravelse den 9. november. Foto: JOSE LUIS GONZALEZ

13-årige Devin Blake Langford, der overværede sin mor, Dawna Ray Langford, og to yngre brødre blive skudt og dræbt, formåede at flygte fra stedet, sammen med fem af sine søskende.

Han gemte sin overlevende søskende under blade og grene i et buskads, inden han gik 23 kilometer hjem for at hente hjælp. Fem af børnene blev bragt til hospitalet og forventes alle at overleve, selvom to af dem har alvorlige skader.

I lydfilerne på CNN kan man kun høre Kendra Lee Millers beskeder. Hun har ikke ønsket at offentliggøre sine familiemedlemmers beskeder af private årsager.

»Jeg vil have, at verden skal vide, at dette er forfærdeligt, fordi der er tale om uskyldige mennesker. Vi forsøgte at leve gode liv, være gode borgere, bidrage til lokalsamfundet, gøre verden til et bedre sted, opdrage vores familier og være gode mennesker,« siger hun om LeBaron-familien.