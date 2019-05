Tysk politi efterforsker en sag om tre personer, der lørdag blev fundet døde på et hotel.

Fælles for de tre døde er, at de alle blev fundet gennemboret af pile - tilsyneladende fra to armbrøster, der befandt sig ved siden af ligene.

De opsigtsvækkende dødsfald er sket på et værelse på et pensionat i Passau i det Østlige Bayern nær den østrigske grænse.

Ifølge lokalavisen Passauer Neue Presse var det ansatte på det lille hotel, der gjorde det rystende fund af de tre døde med såkaldte armbrøstbolte, korte, kraftige pile, i kroppen.

De tre dræbte blev fundet på et pensionat i det østlige Bayern. Foto: LINO MIRGELER Vis mere De tre dræbte blev fundet på et pensionat i det østlige Bayern. Foto: LINO MIRGELER

Avisen skriver, at det ikke står klart, hvilket forhold de tre personer har til hinanden. Der er tale om en mand på 53 år samt to kvinder på henholdsvis 30 og 33 år.

Pressetalsmand for politiet i Niederbayern, Stefan Gaisbauer, slår dog fast, at kvinderne med sikkerhed ikke er døtre af den 53-årige mand.

Det står desuden videre fast, at de tre døde lejede et soveværelse med tre senge fredag. Værelset blev booket til tre dage. Der blev ikke bestilt morgenmad.

Ifølge det tyske nyhedsbureau DPA, er der ikke umiddelbart noget, der antyder, at en fjerde person skulle være involveret i dødsfaldene.