Mexicanske myndigheder fandt i starten af september en massegrav med 174 døde. Statsadvokaten har nu offentliggjort hundredvis af billeder af tøj, sko og andre effekter i håb om, at det kan føre til at identificere de afdøde.

»Der har altid været kriminalitet og vold i Mexico, men denne ondskab er uhørt.«

Sådan lyder reaktionen fra Carlos Vilalta, kriminolog ved GeoGentro i Mexico City, overfor Al Jazeera, før han uddyber:

»Hvad er rationalet bag at dræbe en baby? Dette viser bandernes umenneskelighed.«

De mexicanske myndigheder håber, at billeder af effekterne i massegravene kan føre til, at de afdøde bliver identificeret. Foto: Mexicos Statsadvokat

Der er både børn, kvinder og mænd i massegraven, som efterforskerne mener er to år gammel. Fundet har rystet det mexicanske samfund.

Massegraven er fundet i Veracruz, hvor der gennem en årrække har været voldsomme kampe mellem rivaliserende narkokarteller.

Politikorruption er også udbredt, og den cocktail har ført til en bølge af drab. I 2017 alene blev 1.641 mennesker myrdet i Veracruz.

Der er fundet omkring 300 massegrave i området de seneste år, skriver Al Jazeera.

En lokal sætter ord på den situation, indbyggerne lever i.

»Når man forlader sit hjem om morgenen, ved man ikke, om man kommer retur. Jeg har set venner og kolleger, som tog af sted på arbejde og aldrig kom hjem. Flere uger senere hørte jeg, de var døde,« siger Denis Traconis.