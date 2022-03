En tragisk sag har fundet sted i en kirke i den amerikanske delstat Californien.

Da politiet kom mandag aften frem til stedet, fandt man fem personer ligge døde. Blandt dem tre børn.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sagen skulle vise sig at blive endnu mere tragisk af, at alt tyder på, at drabsmanden var børnenes far – som også selv blev fundet død på stedet.

»Der var tilsyneladende en kirkeansat, der arbejdede ovenpå i bygningen,« fortæller politiinspektør Rod Grassmann fra Sacramento County Sheriff's Department og tilføjer:

»Vedkommende hørte et skud – og så flere skud.«

Alle tre børn var under 15 år.

Derudover blev også en femte person fundet død i kirken, der ligger i Arden-Arcade, men det vides endnu ikke, om personen har haft en relation til familien.

Det vides endnu ikke, hvad faderens motiv skulle have været.