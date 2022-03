»Det er en yderst tragisk hændelse.«

Mandag blev to kvindelige ansatte på et gymnasium i Malmø dræbt – og en ung elev, der angiveligt var bevæbnet med kniv og økse, er blevet anholdt i den rystende sag.

I en udtalelse fortæller direktøren for gymnasie- og voksenuddannelsesforvaltningen i den svenske by, Anneli Schwartz, at hendes tanker går til de pårørende:

»Det var med stor sorg, at vi modtog nyheden om, at to af vores medarbejdere har mistet livet. Det er en yderst tragisk hændelse,« siger hun.

Videre forklarer hun, at hændelsen håndteres af politiet, og at hendes – og forvaltningens – fokus nu ligger på at genskabe trygheden og yde støtte til både elever og de andre ansatte på skolen.

Politi og ambulancer rykkede mandag eftermiddag ved 17-tiden talstærkt ud til Latinskolan i Malmø, hvor man fandt to kvindelige ansatte, der begge var i 50-års-alderen, ligge såret.

De blev i al hast bragt til et hospital, men deres liv stod ikke til at redde.

Efterfølgende blev en 18-årig ung mand, der er elev på skolen, anholdt under mistanke for at have dræbt de to kvinder.

Ifølge Expressens og Aftonbladets oplysninger skal gerningsmanden have været bevæbnet med både økse og kniv.

I en pressemeddelelse mandag aften oplyser politiet i Malmø, at man endnu ikke ved, hvad motivet til drabene skal have været.

Til Aftonbladet fortæller politiet tirsdag, at man fortsat er til stede ved gymnasiet, der til daglig huser 1.100 elever:

»Der er fortsat et igangværende arbejde,« siger pressetalskvinde Evelina Olsson.

Omkring 50 personer befandt sig på gymnasiet, da de to kvinder blev overfaldet og dræbt.

Politiet i Malmø holder klokken 09.30 tirsdag et pressemøde om hændelsen.